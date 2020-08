Promise par le gouvernement Wilmès en juin, la carte de 12 voyages gratuits en train peut dès à présent être commandée par tout résident belge âgé de plus de 12 ans. Elle sera nominative et valable six mois à partir du 5 octobre uniquement sur le réseau belge.

Le pass gratuit de la SNCB enfin sur les rails

Promise par le gouvernement Wilmès en juin, la carte de 12 voyages gratuits en train peut dès à présent être commandée par tout résident belge âgé de plus de 12 ans. Elle sera nominative et valable six mois à partir du 5 octobre uniquement sur le réseau belge.

Les résidents luxembourgeois bénéficient d'un voucher touristique de 50 euros valable pour une nuitée au pays, accordé dans le cadre des mesures liées au coronavirus. Dans le même contexte, le département de la Moselle propose un remboursement de 100 euros pour un séjour d'au moins deux nuitées sur son territoire. Avec un léger temps de retard, les résidents belges disposent à présent du «Hello Belgium Railpass». «L'objectif est d'encourager le tourisme local en période de déconfinement et compte tenu des difficultés économiques des acteurs touristiques», explique François Bellot (MR), le ministre fédéral de la Mobilité ce lundi sur le site de La Libre Belgique.

Concrètement, en remplissant un formulaire en ligne sur le site hello-belgium.be, tout résident belge de plus de 12 ans peut dès à présent demander cette carte de 12 trajets gratuits sur tout le réseau ferroviaire national belge. Nominatif, le «Hello Belgium Railpass» sera valable six mois à partir du 5 octobre prochain et pourra être utilisé au rythme de deux trajets par mois. Ce pass permet de rejoindre 500 destinations à travers tout le royaume.

La mesure avait été décidée début juin, dans le contexte des pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement de Sophie Wilmès (MR). Mais son entrée en vigueur avait dû être reportée sur décision du Conseil national de sécurité en raison de la situation sanitaire. François Bellot y voit «une occasion de tester le train comme moyen de locomotion dans la vie de tous les jours».

A noter que ce Railpass est uniquement disponible en version papier et est exclusivement envoyé par courrier, à l'adresse reprise dans le registre national. Il sera alors reçu par courrier postal dans un délai de 8 à 10 jours à partir de la date de la demande. Les passagers doivent remplir le document avant de monter à bord du train et le montrer à l'accompagnateur avec leur carte d'identité. Pour rappel, en Belgique, le port du masque dès l'entrée en gare, sur les quais et durant tout le voyage en train est obligatoire pour tous les voyageurs à partir de 12 ans.

Reste à présent à observer le succès que rencontrera ou non cette initiative, et si elle sera de nature à inciter les responsables belges à franchir le pas de la gratuité des transports en commun telle que le Grand-Duché l'a adoptée depuis le 1er mars dernier.

