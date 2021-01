Seuls 18 procureurs ont été nommés par les Etats sur les 140 postes à pourvoir. Un manque qui entrave le fonctionnement de l'organe européen de lutte contre la criminalité financière, indique la procureure générale.

Le Parquet européen en manque de procureurs délégués

Départ plus que laborieux pour le Parquet européen. Six mois après sa première séance, l'organe européen de lutte contre la criminalité financière ne compte que 18 procureurs délégués sur 140. Implantée au Kirchberg, l'institution ne pourra pas fonctionner tant que ces membres ne seront pas désignés par les Etats, a indiqué la première procureure générale Laura Codruta Kövesi en commission parlementaire européenne mardi.

Les Etats membres ont jusqu'en mars 2021 pour procéder aux nominations, mais seuls quatre pays sur 22 ont désigné leurs procureurs délégués à deux mois de l'échéance. Laura Codruta Kövesi a déclaré qu'elle avait constamment rappelé à deux pays, Chypre et la Finlande, que les procureurs n'avaient que peu de possibilités de se concentrer sur des affaires purement nationales et que la priorité devait être donnée au travail du Parquet européen. «Nous avons un volume sans précédent d'intérêts financiers de l'Union européenne à protéger et nous devons être sérieux», a indiqué la première procureure.

Rien que sur l'année 2021, l'institution souhaiterait en effet traiter 3.000 dossiers. Au-delà du manque de procureurs délégués, le budget de 37 millions d'euros annuels proposé par la Commission européenne est jugé insuffisant pour traiter cette masse de dossiers. Laura Codruta Kövesi a ainsi demandé la garantie d'un nouveau financement dans le cadre du budget de l'Union européenne.

Pour rappel, 22 procureurs centralisés au Luxembourg et représentant les Etats membres ont déjà pris leurs fonctions en septembre 2020. Parmi eux, le procureur Gabriel Seixas est représentant du Grand-Duché.

