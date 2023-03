Le Parlement finlandais approuve par avance l'entrée dans l'Otan

Les députés finlandais ont approuvé ce mercredi par vote une loi autorisant l'entrée de la Finlande dans l'alliance militaire occidentale, par 184 voix pour et 7 contre.

(AFP) - A une écrasante majorité, le Parlement finlandais a approuvé mercredi par avance l'entrée historique du pays nordique dans l'Otan, pour laquelle les ratifications par la Hongrie et la Turquie sont encore indispensables.

La sécurité de la patrie est une cause commune Antti Samuli Kaikkonen, ministre finlandais de la Défense

Conséquence directe de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'accession de la Finlande au parapluie de l'Otan mettra fin à un demi-siècle de neutralité imposée par Moscou puis trois décennies de non-alignement militaire depuis la fin de la Guerre froide.

Le ministre finlandais de la Défense a salué «un pas important sur la voie de l'Otan». «La sécurité de la patrie est une cause commune», a souligné Antti Kaikkonen sur Twitter.

Entrer dans l'Otan sans attendre la Suède

Avec des élections en vue le 2 avril pour le gouvernement de la Première ministre sortante Sanna Marin, Helsinki voulait éviter tout vide politique, pour pouvoir prendre le train de l'Otan en marche une fois l'accord d'Ankara et de Budapest obtenu.

Y compris, si nécessaire, sans attendre la Suède voisine, candidate elle aussi depuis l'an dernier mais confrontée pour l'instant de son côté à un blocage turc.

Selon un sondage publié début février, une majorité de Finlandais (53%) veulent entrer dans l'Otan sans attendre la Suède.

Le pays nordique, soumis à une neutralité forcée par Moscou après sa guerre avec l'Union soviétique lors du deuxième conflit mondial, a la plus longue frontière européenne (1.340 km) avec la Russie, derrière l'Ukraine.

De grandes clôtures vont être installées sur des portions de la ligne de 1.340 kilomètres, en conséquence des tensions avec Moscou.

Le chantier, qui doit durer plus de trois ans et coûter 380 millions d'euros, a commencé ce mardi et doit s'étaler jusqu'en 2026, ont annoncé les gardes-frontières.