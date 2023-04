Ces derniers mois, le Vatican s'est engagé à plusieurs reprises en faveur de l'échange de prisonniers de guerre ukrainiens et russes.

Avant la bénédiction « Urbi et orbi »

Le pape prie pour l'Ukraine et la Russie à Pâques

(KNA)-Dans son traditionnel message de Pâques, le pape François a prié pour le peuple ukrainien et pour le peuple russe. Avant la bénédiction «Urbi et orbi» (à la ville de Rome et au monde) transmise dans le monde entier, il a déclaré le dimanche de Pâques : «Aide le bien-aimé peuple ukrainien sur le chemin de la paix et déverse ta lumière pascale sur le peuple russe. Console les blessés et ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la guerre, et fais en sorte que les prisonniers retrouvent leur famille en toute sécurité.»

Ces derniers mois, le Vatican s'est engagé à plusieurs reprises en faveur de l'échange de prisonniers de guerre des deux pays. Les efforts diplomatiques du Saint-Siège pour jouer un rôle de médiateur dans la guerre qui dure depuis près de 14 mois n'ont toutefois pas été couronnés de succès jusqu'à présent.

«Hâtons-nous de surmonter les conflits»

Dans son discours, le pape a appelé à un rôle plus actif de la communauté internationale dans la recherche de la paix en Ukraine et dans les autres guerres du monde. Son appel : «Ouvre les cœurs de toute la communauté internationale pour qu'elle s'engage à mettre fin à cette guerre et à tous les conflits qui ensanglantent le monde ; à commencer par la Syrie, qui attend encore la paix».

Le pape a poursuivi : «Hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions et d'ouvrir nos cœurs à ceux qui sont le plus dans le besoin. Hâtons-nous d'emprunter les chemins de la paix et de la fraternité» . Il a expressément loué les pays qui «offrent aide et accueil à ceux qui fuient la guerre et la pauvreté».

Le chef de l'Église s'est dit très préoccupé par la situation actuelle à Jérusalem. Les attaques de ces derniers jours menacent le climat de confiance et de respect mutuel tant attendu, nécessaire «pour que le dialogue entre Israéliens et Palestiniens puisse reprendre, afin que la paix règne dans la ville sainte et dans toute la région».

Dans son message, le pape a mentionné plusieurs foyers de crise internationaux, dont la Turquie, frappée par un grave tremblement de terre il y a deux mois, et le Liban, menacé par la paupérisation et les conflits internes. Il a invoqué l'aide de Dieu pour les processus de paix et de réconciliation en Éthiopie et au Sud-Soudan et a prié pour la fin de la violence en République démocratique du Congo. Le pape s'était rendu au Soudan du Sud et au Congo début février et s'était engagé en faveur de la paix dans ces deux pays.

Avec des mots clairs, le pape a évoqué la situation des chrétiens au Nicaragua et a déclaré : «Souviens-toi de tous ceux qui sont empêchés de professer leur foi librement et publiquement». Le gouvernement socialiste nicaraguayen du président Daniel Ortega a interdit tous les services religieux publics et les processions pendant la période de Pâques. Le pape a en outre mentionné les victimes de la violence au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique, au Nigeria et au Myanmar.

Avant de donner la bénédiction pascale depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre, le pape a célébré la messe de Pâques avec près de 50.000 personnes sur la place Saint-Pierre décorée pour l'occasion et sous un ciel bleu radieux. La célébration à l'autel a été assurée par le doyen du Collège des cardinaux, Giovanni Battista Re.

Pendant la demi-heure qui s'est écoulée entre la messe et la bénédiction, le pape en fauteuil roulant a salué personnellement la plupart des cardinaux rassemblés sur la place Saint-Pierre en leur serrant la main. Il a ensuite traversé la foule massée sur la place Saint-Pierre et sur la Via della Conciliazione en bénissant et en faisant des signes de la main dans sa papamobile. Selon le Vatican, environ 100.000 personnes étaient rassemblées à midi pour voir et entendre le pape.

Les célébrations du dimanche de Pâques ont mis fin à une série de huit jours de sept liturgies solennelles par lesquelles l'Église catholique commémore la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le pape a personnellement présidé six de ces célébrations. Il a seulement annulé sa participation au chemin de croix du soir au Colisée de Rome en raison des basses températures. La semaine précédente, l'homme de 86 ans avait encore passé trois jours à la clinique Gemelli de Rome, où il était soigné pour une grave bronchite.