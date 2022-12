Le pape François a appelé dimanche à «faire taire les armes» en Ukraine, en proie à une «guerre insensée», lors de son traditionnel message de Noël place Saint-Pierre à Rome.

Discours de Noël

Le pape appelle à «faire taire les armes en Ukraine»

Le pape François a appelé dimanche à «faire taire les armes» en Ukraine, en proie à une «guerre insensée», lors de son traditionnel message de Noël place Saint-Pierre à Rome.

(KNA) Dans son discours de Noël, le pape François a rappelé la souffrance des Ukrainiens dans la guerre. Lors de la traditionnelle bénédiction «Urbi et Orbi» (à la ville de Rome et au monde), il a déclaré dimanche : «Que notre regard recueille les visages de nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent ce Noël dans l'obscurité, dans le froid ou loin de leur maison, en raison des destructions causées par dix mois de guerre». Il a appelé à aider ceux qui souffrent en Ukraine «par des gestes concrets de solidarité».

Que Dieu éclaire l'esprit de ceux «qui ont le pouvoir de faire taire les armes et de mettre un terme immédiat à cette guerre insensée». Dans son discours, François a également évoqué d'autres conflits et foyers de guerre dans le monde, les qualifiant de «théâtres d'une troisième guerre mondiale».

Concrètement, il a mentionné la guerre en Syrie, la violence en Terre Sainte et a déclaré : «Prions le Seigneur pour que là, sur la terre où il est né, le dialogue et la recherche de la confiance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens soient repris». Il a également longuement évoqué la situation des chrétiens au Proche-Orient et en particulier au Liban, auquel il a souhaité «qu'il se relève enfin, avec le soutien de la communauté internationale et avec la force de la fraternité et de la solidarité».

Le pape a également évoqué les guerres et les conflits dans la région du Sahel, au Yémen, au Myanmar et en Iran, et a prié pour que «toute effusion de sang cesse». Il a également évoqué les personnes souffrant de la faim dans de nombreux pays et a déclaré : «En ce jour où il est agréable de se réunir autour d'une table dressée, pensons aux personnes qui souffrent de la faim, en particulier les enfants, alors que chaque jour de grandes quantités de nourriture sont gaspillées et que des fonds sont dépensés pour les armes».

Dans ce contexte, il a déploré que, suite à la guerre en Ukraine, des populations entières soient menacées de famine, notamment en Afghanistan et dans les États de la Corne de l'Afrique. Enfin, le pape a appelé à ne pas oublier à Noël «les nombreux réfugiés et personnes déplacées qui frappent à nos portes en quête de réconfort, de chaleur et de nourriture».

Environ 50.000 personnes étaient venues sur la place Saint-Pierre pour la première grande bénédiction papale après les restrictions de la pandémie de covid.

