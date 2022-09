Son prix était 18% plus élevé en août que l'an dernier à la même période. La hausse est cependant moins marquée au Luxembourg.

Le pain n'a jamais été aussi cher en Europe

Huile de tournesol, légumes, viande... Depuis plusieurs mois, la guerre en Ukraine fait augmenter, parfois de manière assez importante, le prix des denrées alimentaires. Et notamment celui du pain, qui atteint des niveaux sans précédent dans l'Union européenne, selon les derniers chiffres d'Eurostat à ce sujet.

Selon l'Office européen des statistiques, le pain « est plus cher que jamais » dans l'UE. En août, il a coûté en moyenne 18% plus cher qu'à la même période l'an dernier. En 2021, son prix n'avait augmenté que de 3% par rapport à 2020.

Le conflit en Ukraine qui fait suite à l'invasion du pays par la Russie en février dernier et les sanctions occidentales sur les produits russes ont fortement perturbé les marchés mondiaux. Les deux pays en guerre sont en effet de grands exportateurs de céréales, de blé, de maïs ou encore d'huile de tournesol.

Les prix de ces denrées ont donc fortement augmenté, comme celui également des graisses alimentaires.

Une hausse de près de 66% en Hongrie!

La hausse du prix du pain a affecté certains pays plus que d'autres. Ainsi, la Hongrie est l'Etat membre des 27 qui a connu la plus forte augmentation de prix. Par rapport à août 2021, le pain coûte 66% plus cher dans ce pays!

De fortes hausses de prix ont également été enregistrées dans d'autres pays de l'Est de l'Europe. En août dernier, le pain était 33% plus cher en Lituanie qu'en août 2021 et 32% plus coûteux en Estonie et en Slovaquie.

Le Luxembourg par contre figure parmi les Etats membres de l'UE qui ont enregistré les hausses les moins importantes. Pour acheter un pain au Grand-Duché le mois dernier, il fallait débourser 10% de plus qu'un an auparavant. Idem aux Pays-Bas. C'était un peu plus en Belgique (+13,7%). En France, cette augmentation n'était que de 8%.

Cette moindre augmentation au Luxembourg ne place cependant pas le pays comme l'un des plus intéressants en Europe pour acheter son pain. Une étude d'Eurostat datant de 2021 (sur bases de chiffres de 2020) révélait que le Grand-Duché était le 3e pays de l'UE où le prix du pain était le plus cher.

L'inflation galopante va continuer à faire bondir les prix des produits alimentaires. Au Luxembourg, plusieurs produits ont enregistré une augmentation plutôt conséquente en août dernier, selon le dernier indice des prix à la consommation du Statec. Ainsi, le fromage (+2,3%), la viande (+0,6%), les fruits frais (+2,7%) et les graisses et huiles (+2,9%) ont encore augmenté en août par rapport au mois de juillet.

