Le prix prestigieux a été attribué vendredi au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan d'une réconciliation spectaculaire avec l'Érythrée et père de réformes susceptibles de transformer en profondeur un pays longtemps livré à l'autoritarisme.

Le Nobel de la paix va au Premier ministre éthiopien

(AFP) - Ce prix est un coup de pouce bienvenu pour le dirigeant de 43 ans qui fait face à une inquiétante flambée des violences intercommunautaires dans son pays, où des élections législatives sont censées avoir lieu en mai 2020.

La nomination de M. Abiy intervient après celles, en 2018 du médecin congolais Denis Mukwege et de Nadia Murad, ex-esclave du groupe État islamique, deux champions de la lutte contre les violences sexuelles employées comme «armes de guerre» dans les conflits. Le Premier ministre éthiopien est récompensé «pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Erythrée voisine», a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen.

Le 30 octobre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali rencontraiot la chancelière allemande à Berlin. Photo: AFP

Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018 après plusieurs années de protestations anti-gouvernementales, Abiy Ahmed a initié un rapprochement au pas de charge avec l'Érythrée, ancienne province éthiopienne. A l'issue d'une rencontre historique le 9 juillet 2018 à Asmara, la capitale érythréenne, le président érythréen Issaias Afeworki et lui-même ont mis fin à 20 ans d'état de guerre entre les deux frères ennemis.

Réouverture d'ambassades et de postes-frontières, rétablissement des liaisons aériennes, multiplication des rencontres...: la réconciliation a été menée tambour battant. Salué comme visionnaire et réformateur, le jeune dirigeant, issu d'une famille pauvre, a ainsi insufflé un certain optimisme dans une région du globe où celui-ci est une denrée rare. «Un vent d'espoir souffle sur la Corne de l'Afrique», estimait le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, en septembre 2018.

«Reconnaissance et encouragement»

Mais l'enthousiasme a vite fait place à la frustration. La frontière entre les deux pays est à nouveau fermée, la signature d'accords commerciaux se fait attendre et l'Éthiopie, pays enclavé, n'a toujours pas accès aux ports érythréens. Le chemin à parcourir avant une paix ferme et définitive est encore long, estiment les analystes.

Photo: AFP

«Le comité Nobel norvégien espère que le prix Nobel de la paix renforcera le Premier ministre Abiy dans son travail important pour la paix et la réconciliation», a dit Mme Reiss-Andersen. «C'est à la fois une reconnaissance et un encouragement de ses efforts», a-t-elle souligné. «Nous sommes conscients que beaucoup de travail demeure».

Sur le plan intérieur, M. Abiy a rompu avec l'autoritarisme de ses prédécesseurs, libéré des milliers de prisonniers politiques, créé une commission de réconciliation nationale et levé l'interdiction pesant sur certains partis politiques. Mais ses efforts se heurtent là aussi à des obstacles. Beaucoup doutent de sa capacité à tenir sa promesse d'organiser des élections «libres», «justes» et «démocratiques» en mai 2020 en raison des violences intercommunautaires qui déchirent le pays et compliquent un recensement, toujours hypothétique.

Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique

Ces violences sont le plus souvent motivées par des différends politiques ou fonciers. Certains groupes ethniques comme les Sidama revendiquent de pouvoir former leur propre région au sein d'un Etat fédéral qui en compte aujourd'hui neuf, jouissant d'une semi-autonomie. L'insécurité a déplacé plus de deux millions de personnes en 2018 au plus fort de la crise.

L'agenda réformateur du Premier ministre lui a attiré de solides inimitiés au sein de la vieille garde de l'ancien régime, dont il est pourtant un pur produit. M. Abiy a déjà été victime d'au moins une tentative d'assassinat depuis son arrivée au pouvoir. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec quelque 110 millions d'habitants, l'Ethiopie languit toujours à la 128e place dans l'indice de démocratie 2018 de The Economist.

Le Nobel, qui consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises (environ 830.000 euros), sera remis à Oslo le 10 décembre, date-anniversaire de la mort de son fondateur, l'industriel et philanthrope suédois Alfred Nobel (1833-1896).