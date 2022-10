Le Nobel de la paix a également récompensé ce vendredi l'ONG russe Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles.

Un militant pour les droits humains

Le Nobel de la paix au Bélarusse Ales Beliatski

(AFP) - Le Nobel de la paix a récompensé vendredi le militant bélarusse emprisonné Ales Beliatski, l'ONG russe Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine.

Avec ce trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l'Est, «le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins Bélarus, Russie et Ukraine», a déclaré sa présidente Berit Reiss-Andersen. Les lauréats «ont depuis des années promu le droit à critiquer le pouvoir et protéger les droits fondamentaux des citoyens», a-t-elle souligné.

«Ils ont accompli des efforts formidables pour documenter des crimes de guerre, des violations des droits humains et l'abus de pouvoir. Ensemble ils démontrent l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie». La présidente du comité Nobel norvégien a immédiatement appelé le Bélarus à libérer Ales Beliatski, 60 ans, emprisonné depuis juillet 2021.

Ce prix «n'est pas dirigé contre le président (russe Vladimir) Poutine, pour son anniversaire (ce vendredi) ou quoi que ce soit d'autre, à l'exception du fait que son gouvernement, comme celui du Bélarus, est un gouvernement autoritaire qui s'attaque aux militants des droits humain», a-t-elle également affirmé. En Russie, «la société civile et les défenseurs des droits humains sont réprimés et c'est ce que nous voulons signifier avec ce prix».

L'an dernier, le prix de la paix avait couronné deux champions de la liberté de la presse et de l'information, la journaliste philippine Maria Ressa et son confrère russe Dmitri Mouratov.

Le prix, qui consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 10 millions de couronnes (912.000 euros) à partager entre les lauréats, sera remis le 10 décembre à Oslo.

La saison des prix 2022 s'achève lundi avec le prix d'économie, de création moins ancienne.