John Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino ont été récompensés pour l'invention des batteries au lithium. Un objet aujourd'hui présent dans de nombreuses technologies du quotidien.

Le Nobel de chimie à un trio américano-britannico-japonais

(AFP) - Depuis le début de la semaine, l'Académie des Nobel n'a eu de cesse de récompenser des trios. En médecine d'abord, en physique mardi dernier, et ce mercredi des chimistes. Cette fois la récompense internationale concerne un Américain John Goodenough, un Anglais Stanley Whittingham et le Japonais Akira Yoshino. Trois scientifiques papas de la batterie au lithium.

«Ce type de batterie légère, rechargeable et puissante, est maintenant utilisé partout, dans les téléphones et ordinateurs et les véhicules électriques. Elle peut également conserver des quantités significatives d'énergie solaire et éolienne, ouvrant la voie à une société libérée des énergies fossiles», a expliqué l'Académie suédoise royale des sciences qui décerne le prix.