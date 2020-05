Alors que les Etats-Unis apparaissent à ce jour comme le pays le plus touché au monde, le quotidien new-yorkais a consacré dimanche sa Une aux malades américains décédés de la pandémie de coronavirus. Les noms de plusieurs centaines de personnes recouvrent ainsi la première page en six colonnes.

Le «New York Times» rend hommage aux victimes

Alors que les Etats-Unis apparaissent à ce jour comme le pays le plus touché au monde, le quotidien new-yorkais a consacré dimanche sa Une aux malades américains décédés de la pandémie de coronavirus. Les noms de plusieurs centaines de personnes recouvrent ainsi la première page en six colonnes.

«Lila A. Fenwick, 87 ans, New York City», «Coby Adolph, 44 ans, Chicago, entrepreneur et aventurier» ou encore «Jordan Driver Haynes, 27 ans, Cedar Rapids, Iowa». Voici quelques-unes des victimes du covid-19. A la Une de son édition dominicale, le quotidien américain a ainsi publié les noms, âges et lieux de décès de 1.000 personnes ayant succombé au virus.

Un hommage visant à rappeler qu'ils «n'étaient pas que des chiffres». Mais cette longue liste se veut toutefois symbolique. «Les 1.000 personnes ici présentes ne représentent qu'un pour cent des victimes», rappelle le quotidien américain, évoquant une «perte incalculable».

Les Etats-Unis sont en effet particulièrement touchés par la pandémie. Selon le dernier bilan de l'AFP, 1.622.670 malades ont été diagnostiqués à ce jour et plus de 97.000 personnes sont décédées du covid-19 sur le continent américain.

Les Etats-Unis face à une récession historique Après dix années de croissance ininterrompue, les USA vont connaître en 2020 une récession jamais vue, provoquée par l'impact du coronavirus. La publication ce mercredi du PIB du premier trimestre et des prévisions de la banque centrale est très attendue.

L'impact du virus sur la première puissance mondiale ne se limitera toutefois pas à des pertes humaines. Après dix années de croissance ininterrompue, la banque centrale estimait notamment fin avril que les Etats-Unis pourraient connaître la plus grande récession de leur histoire en 2020.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.