Alors que le Manneken-Pis s’est récemment parée d’un millième costume en hommage à l’Atomium, certains experts cherchent à percer le mystère qui entoure la célèbre statuette bruxelloise.

Le mystère Manneken-Pis

Par Max Helleff, à Bruxelles

Des costumes, le Manneken-Pis en reçoit une quinzaine chaque année. Il y a le costume de Saint-Nicolas, celui de Michel Polnareff, les vêtements des enfants aveugles de la Ligue Braille… Chaque corporation cherche à rhabiller le grassouillet ketje (gamin) sans jamais vraiment y arriver.

A peine vêtu, il est aussi vite dénudé. Le Manneken-Pis, c’est la dérision, la légèreté, la fronde: tout ce qui fait Bruxelles dans un imaginaire collectif soigneusement entretenu par le marketing.

Ce que l’on sait moins, c'est qu’il n’y a pas un, mais plusieurs Manneken-Pis. L’original aurait été perdu il y a bien longtemps...

La statuette qui éclabousse les touristes au croisement de la rue de l’Etuve et de la rue du Chêne, à deux pas de la Grand-Place, ne serait en effet qu’une copie. De cela, plus d’un spécialiste du folklore local est certain.

Les mésaventures du Manneken

Récemment, des archives ont été découvertes par une employée du musée de la Ville de Bruxelles. Elles confirment qu’après avoir été arraché à son socle par un forçat en 1817 et brisé en onze morceaux, le Manneken-Pis de 1619, attribué au sculpteur Jérôme Duquesnoy l’Ancien, aurait été réparé à la demande des autorités bruxelloises.

Puis, en 1965, il aurait à nouveau été mutilé et volé. Un an plus tard, on retrouvera toutefois ses «restes» dans le canal qui traverse la capitale belge.

Ce sera la dernière mésaventure de la statuette. Elle sera à nouveau rafistolée, mais cette fois mise à l'abri à la Maison du Roi où on peut aujourd’hui l’admirer. Depuis, une copie a pris sa place à la rue de l’Etuve.

Or, le Manneken-Pis de Jérôme Duquesnoy est-il pour autant l’original? Une chercheuse de l’Université libre de Bruxelles a voulu en avoir le cœur net. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, elle a pu radiographier la sculpture.

9 En 2018, l'Atomium de Bruxelles souffle ses 60 bougies. Pour l'occasion, un autre pan de l'Histoire bruxelloise revêt un habit particulier. @EricOstermann via twitter.com

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. En 2018, l'Atomium de Bruxelles souffle ses 60 bougies. Pour l'occasion, un autre pan de l'Histoire bruxelloise revêt un habit particulier. @EricOstermann via twitter.com Baguette sous le bras, béret sur la tête et marinière: le 14 juillet 2011, la statue se grime en français pour célébrer la fête nationale. Photo: manneken-pis.be C'est la fête nationale du Luxembourg qu'on célèbre, le 23 juin 2010, en habillant le Manneken-Pis en habit traditionnel luxembourgeois. Photo: manneken-pis.be Le 1er juillet 2010, la statue revêt les couleurs et symboles des États-Unis en l'honneur du jour de l'indépendance du 4 juillet à venir. Sur son déguisement d'Oncle Sam, un clin d’œil à Barack Obama, dont l'investiture a eu lieu l'année même. Photo: manneken-pis.be Le 12 avril 1961, la mission Vostok 1 propulse Youri Gagarine au delà de la planète Terre et marque l'Histoire en programmant le premier vol spatial habité. En 2011, le Manneken-Pis fête le cinquantenaire de l'événement en revêtant une combinaison de cosmonaute. Photo: manneken-pis.be En 2017, le chérubin passe le pull vert à col roulé de Gaston Lagaffe pour fêter les 60 ans du plus poétique des fainéants. Photo: manneken-pis.be Le Manneken-Pis revêt un maillot jaune pour célébrer le premier jour du tour de France. Photo: manneken-pis.be Chaque année a lieu le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (BIFFF). L'occasion pour la statue de sortir son costume de Dracula du placard. Photo: manneken-pis.be Le 1er décembre 2010, journée mondiale de lutte contre le sida, le Manneken-Pis se pare de latex pour promouvoir l'usage du préservatif. Photo: manneken-pis.be

Problème: les coulures de plomb qui ont permis de ressouder les morceaux de la fontaine vandalisée empêchent les rayons X de passer. Il faudrait donc la démembrer à nouveau pour poursuivre des examens plus poussés, ce qui semble hors de question.

Mais pour la scientifique qui veut y croire, le doute n’est pas permis: l’œuvre de Duquesnoy est bien l’original du Manneken-Pis.

A côté de l’authentique pisseur, d’autres copies sont répertoriées. La première est datée de 1630 et attribuée à un certain Jacques Van Den Broek. La seconde, datant de 1636, serait passée dans les mains d’un collectionneur privé inconnu… Toutes deux sont visibles au deuxième étage de la Maison du Roi, sur la Grand-Place de Bruxelles.

Sacré Cupidon!

«Pourquoi y a-t-il des Manneken-Pis?», s’est interrogé le quotidien Le Soir. «La vraie question est plutôt: pourquoi n’y en a-t-il pas plus?», a répondu Gonzague Pluvinage, le conservateur de la collection éponyme.

Cette statue est avant tout une fontaine, un lieu de sociabilité très important au XVe siècle – date de sa première mention dans les textes. On y plaçait volontiers des statues anthropomorphes, comme Manneken (littéralement «petit homme»).

Mais s’il ressemble à un enfant, ce n’en est en réalité pas un. Gonzague Pluvinage explique que l’on a ici affaire à un putto pisciatore, c’est-à-dire un Cupidon urinant comme on en trouvait un peu partout à l’époque, et notamment sur la Grand-Place de Bruxelles.

Pas de quoi pisser de rire, Mesdames et Messieurs! Car, à défaut d’examens scientifiques plus approfondis, le mystère Manneken-Pis reste (presque) entier.

