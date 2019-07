En 2017, 456 montgolfières bien alignées avaient pris leur envol depuis l'aérodrome de Chambley. Du jamais-vu. Ce lundi, à l'aube, la tentative de dépasser ce nombre a échoué pour quelques nacelles absentes.

Le Mondial Air Ballons rate de peu le record mondial

Amélie Pérardot - «J'ai une mauvaise nouvelle. Nous n'avons pas battu notre propre record d'envol en ligne, ce lundi matin», Philippe Buron-Pilâtre, cité par l'Est Républicain. La tentative initialement prévue dimanche a été reportée ce lundi matin, le beau temps étant cette fois au rendez-vous. Pour le fondateur du Grand Est Mondial Air Ballons, «la bonne nouvelle» reste que la concentration lorraine de montgolfières détient toujours le record de décollage en ligne avec 456 ballons, obtenu en 2017.

Le record n'a pas été dépassé cette année, puisque selon l'AFP, les montgolfières étaient certes plus de 400, mais pas assez nombreuses toutefois. De la déception oui, mais Philippe Buron-Pilâtre affirme que «le vol de ce matin était d'une rare splendeur, dans un ciel qui n'a jamais été aussi bleu».

Si les conditions météorologiques le permettent, deux décollages massifs - plus traditionnels - figurent maintenant au planning de chaque journée, à 6h30 et 18h30. Jusqu'au dimanche 4 août, des centaines de montgolfières vont ainsi pouvoir colorer le ciel lorrain. L'opportunité pour les quelque 360 000 visiteurs attendus de faire leur baptême de l'air ou d'en prendre plein les yeux. Profitez-en: l'accès est gratuit.



La biennale, qui fête ses 30 ans cette année , reste un événement majeur dans le monde de l'aérostation. Avec Albuquerque, aux Etats-Unis, il s'agit d'un des plus grands rassemblement de ballons au monde. Pour 2019, le Grand Est Mondial Air Ballons regroupera pas moins de 1.135 pilotes et copilotes, originaires de 38 pays. A eux de s'emparer des 250 hectares de l'ancienne base aérienne OTAN de Chambley. Côté luxembourgeois, plusieurs pilotes et équipages sont attendus. Mais, événement mondial oblige, ils ne devraient représenter qu'un peu moins de 2% de l'ensemble des «fous volants» venus avec leur nacelle, leur toile et leurs brûleurs.