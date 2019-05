La survie politique du Premier ministre sortant est une des principales inconnues des scrutins belges de ce dimanche.

International 5 min.

Le moment de vérité pour Charles Michel

La survie politique du Premier ministre sortant est une des principales inconnues des scrutins belges de ce dimanche.

Par Max Helleff - Le Mouvement réformateur du Premier ministre Charles Michel sauvera-t-il sa peau? Assistera-t-on à une vague verte? La Belgique sera-t-elle gouvernable demain? Ce sont quelques-unes des questions qui reviennent en boucle à la veille du triple scrutin de ce 26 mai. Ce dimanche, quelque 8,1 millions de Belges se rendent aux urnes pour renouveler les assemblées de leurs parlements fédéral, régionaux et communautaires.

Même si les dernières réformes de l’Etat ont donné davantage de compétences aux Régions et aux Communautés, l'élection pour le parlement fédéral reste le scrutin phare de la vie politique belge, celui qui en principe voit s'affronter les cadors des grands partis. A quelques exceptions près. Ainsi, Bart De Wever, le leader de la N-VA nationaliste flamande, n'est pas candidat à la Chambre des représentants, mais bien au Parlement flamand.

Le sort en est jeté pour Charles Michel, Premier ministre belge sortant. Photo: AFP

Un homme joue son va-tout: le Premier ministre sortant Charles Michel aura été omniprésent tout au long de cette campagne pour défendre son bilan. Si l'on en croit le libéral francophone, le gouvernement (la «suédoise» ) qu'il a formé en 2014 avec trois partis flamands (chrétien-démocrate, libéral et nationaliste) a créé au cours de la législature passée plus de 200.000 emplois – affirmation contestée par une étude de l'UCL qui n'accorde que 27.500 nouveaux jobs à la politique de modération salariale du gouvernement. La «suédoise» aurait en outre rendu les Belges plus riches, en augmentant leur pouvoir d'achat. Si les socialistes d'Elio Di Rupo reviennent au pouvoir, martèle Charles Michel, ils appauvriront au contraire le citoyen.

C'est pourtant Elio Di Rupo qui fait figure de candidat préféré des francophones à la fonction de Premier ministre, si l'on en croit le sondage «Grand Baromètre politique» diffusé cette semaine par plusieurs médias. Le socialiste, qui avait réussi en 2011 à former un gouvernement sans la N-VA au terme de 541 jours de négociations, pourrait faire son retour dimanche à l'avant de la scène fédérale. Le PS a développé pour ce faire un programme électoral qui ratisse large, de l'emploi au social, de la justice fiscale à la transition climatique.

Theo Francken, Jan Jambon, et Ben Weyts, trois poids lourds de la N-VA, parti le plus puissant en Belgique. Photo: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Mais pour faire d'Elio Di Rupo à nouveau un Premier ministre, trois conditions au moins seront requises. Un: que le PS confirme son retour en force, en dépit des scandales de l'année 2017 (Publifin, Samusocial). Deux: que la population flamande – majoritaire en Belgique – ne rejette pas via ses élus l'octroi de ce poste à un francophone. Trois: que la N-VA de Bart De Wever soit mise hors jeu lors de la formation du prochain gouvernement fédéral.

Or, selon les sondages, les nationalistes flamands composent toujours – et de loin – le premier parti politique du pays. Il y a cinq ans, la présence au gouvernement fédéral de la N-VA passait pour incontournable, au risque de rallumer la guerre communautaire – le conflit Flamands/francophones. C'est d'ailleurs en promettant à ses électeurs le confédéralisme, soit une autonomie élargie de la Flandre, et une lutte soutenue contre l'immigration, que Bart De Wever termine cette campagne. L'un de ses lieutenants, l'ex-ministre de l'Intérieur Jan Jambon, est un candidat sérieux au poste de Premier ministre.

La Wallonie promise aux socialistes

Pour Elio Di Rupo, au contraire, la N-VA n'est plus «incontournable». Bart De Wever et les siens mis de côté, des ponts pourraient être bâtis entre une Flandre à droite et une Wallonie à gauche, estime en substance le socialiste. Mais pour cela, il faut attendre le résultat des élections de ce dimanche. Les enquêtes d'opinion indiquent que les nationalistes, les chrétiens-démocrates et les libéraux occupent les trois premières marches du podium en Flandre. L'extrême droite du Vlaams Belang pourrait toutefois créer la surprise en transformant l'élection en «dimanche noir».

En Wallonie, les socialistes s'imposeraient devant les libéraux et les écologistes dont l'impressionnante montée en puissance devrait être confirmée par les urnes. Les Verts sont donnés premiers à Bruxelles. Une autre inconnue concerne le score (annoncé en net recul), ajoutée aux interrogations sur l'intention réelle de gouverner des communistes du Parti du Travail de Belgique. Les humanistes du CDH devraient quant à eux éviter le naufrage promis au cours des dernières années.

Le gouvernement Michel déjà dans l'histoire

Parmi les francophones, seul Charles Michel est prêt à reconduire la «suédoise». Pour les autres partis du sud du pays (socialiste, humaniste, écologiste), il ne peut être question d'une alliance avec les nationalistes flamands, quoique certaines déclarations apparaissent floues. Rouges et Verts flanqués d'alliés de second rang au sud et au nord du pays pourraient sonner le renvoi de la N-VA dans l'opposition.

Le gouvernement Michel restera dans l'histoire de Belgique comme un attelage atypique. En 2014, en dépit des promesses faites durant la campagne électorale, Charles Michel avait fait le pari jugé insensé à l'époque de s'allier avec la N-VA de Bart De Wever, un parti qui prône l'avènement d'une république flamande et donc la fin de la Belgique actuelle. Son gouvernement est toujours en place en cette veille d'élections, même s'il est minoritaire depuis qu'en décembre dernier la N-VA a claqué la porte pour marquer son opposition au Pacte de l'ONU sur la Migration.

Le bilan de la «suédoise» est mitigé. Elle a marqué des points au plan sécuritaire, en menant à bien la lutte anti-terrorisme après les attentats bruxellois du 22 mars 2016. Elle n'a pas réussi en revanche à atteindre tous ses objectifs socio-économiques: sa réforme de la fiscalité est inachevée et les finances publiques ne sont pas à l'équilibre. Sa mesure la plus emblématique restera le report de l'âge de la retraite à 67 ans dès 2030 et la réduction drastique des aménagements de fin de carrière, des mesures fatalement impopulaires qui pourraient lui coûter cher dans les urnes ce dimanche. La réforme sur la pénibilité des métiers, qui aurait permis aux travailleurs fatigués de partir plus tôt à la pension, n'a pas abouti.