La Première ministre belge Sophie Wilmès a annoncé ce jeudi un renforcement des mesures face à la hausse des cas de coronavirus. Le port d'une protection sera désormais imposé dès samedi dans «tout endroit à forte fréquentation», tandis que la bulle sociale reste maintenue à 15 personnes.

International 2 min.

Le masque obligatoire sur les marchés belges

Jean-François COLIN La Première ministre belge Sophie Wilmès a annoncé ce jeudi un renforcement des mesures face à la hausse des cas de coronavirus. Le port d'une protection sera désormais imposé dès samedi dans «tout endroit à forte fréquentation», tandis que la bulle sociale reste maintenue à 15 personnes.

«La phase 5 du déconfinement est officiellement reportée.» Lors d'une conférence de presse donnée à ce jeudi à l'issue du Conseil national de sécurité (CNS), la Première ministre Sophie Wilmès (MR) a annoncé des mesures complémentaires pour endiguer le rebond de la pandémie de coronavirus en Belgique. «L'annonce d'un durcissement des règles est un coup dur à notre moral, mais nous préférons prendre des mesures aujourd'hui plutôt que de le regretter demain», a-t-elle dit lors d'une conférence de presse.

Alors que le port du masque était déjà obligatoire depuis le 11 juillet dans les magasins, les cinémas, les lieux de culte ou encore les musées et bibliothèques, le CNS a décidé d'élargir la règle à différents lieux publics en zones couvertes comme à l’extérieur. Ainsi dès samedi, le masque sera obligatoire dans les établissements de l'Horeca (sauf à table), mais aussi dans les rues commerçantes, sur les marchés, les brocantes, les fêtes foraines, et dans les zones publiques des bâtiments publics.

La Belgique élargit le port obligatoire du masque Musées, magasins, cinémas, bibliothèques, salles de spectacle, lieux de culte, les autorités belges ont décidé de rendre obligatoire la protection buccale dans des lieux confinés.

Une règle qui s'appliquera donc au prochain marché hebdomadaire d'Arlon, prévu le jeudi 30 juillet. Sur le site internet de la Ville, les autorités communales rappellent au public ainsi qu'à la cinquantaine de tenanciers d'échoppes toutes les règles sanitaires à respecter scrupuleusement.

Alors que les contrôles seront renforcés, notamment dans les bars et cafés, les clients des restaurants et cafés seront invités dès samedi à laisser leur adresse email ou leur numéro de téléphone pour qu'ils puissent être prévenus en cas de contaminations au sein de l'établissement. Ces informations disparaîtront après 14 jours et ne pourront être utilisées à d'autres fins. Par ailleurs, les magasins de nuit devront fermer leurs portes à 22 heures.

La Belgique élargit (un peu) son déconfinement La date du 1er juillet marquera plusieurs changements dans le quotidien belge. A commencer par la reprise des événements publics, la réouverture des piscines ou la possibilité de croiser plus de monde pour chaque particulier.

A côté de ces changements, la bulle sociale de 15 personnes reste elle en vigueur. La Première ministre demande que soit scrupuleusement noté le nom de chacune de ces personnes en vue d'un possible traçage si la situation le requiert. «La bulle de quinze ce n'est pas définitif, son maintien à l'avenir dépend de l'évolution de la situation», a averti Sophie Wilmès.

Rappelons que la Belgique, qui a enregistré à ce jour 64.627 cas positifs et 9.808 décès depuis le début de l'épidémie, a classé le Luxembourg en «zone orange» depuis le 13 juillet. Une signalétique signifiant que l'accès au Grand-Duché est toujours autorisé pour les Belges, mais que «la prudence est de mise lors du retour en Belgique».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.