Les policiers et gendarmes de France vont mal, et un rapport sénatorial tire la sonnette d'alarme.¶

Le mal-être des «flics» de France

Démotivation face aux manifestations d'animosité, moyens insuffisants face à une violence accrue: les «flics» de France crient leur malaise.

Par Gaston Carré

Dimanche 1er juillet, le truand récidiviste Redoine Faïd s'évade par hélicoptère du centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne. Le lendemain une actrice caractérielle, Béatrice Dalle, lui adresse ses félicitations par Instagram et lui fait savoir que «La France entière est avec vous».



Cet épisode ne révèle que la sottise de l'actrice en question, mais on peut y voir un symptôme du rapport pour le moins compliqué des Français à la loi en général et aux forces de l'ordre en particulier, qu'on se plaît volontiers à voir prises en défaut. A rebours de ce que l'on observe au Luxembourg, où les relations entre la collectivité et sa police semblent d'une relative sérénité, le «flic» de France est un ami quand il protège, de la menace terroriste notamment, il lui arrive d'être célébré comme un héros quand il se distingue par sa bravoure, comme le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui le 23 mars s'était substitué à une otage retenue par un assaillant jihadiste dans l'Aude, mais bien vite les Français sont repris par un esprit de fronde face à une «flicaille» mal-aimée.



Policiers et gendarmes savent cette ambiguïté de certains pans de la population à leur égard, et sont formés pour en «gérer» les manifestations, mais leur malaise éclate quand leur quotidien s'augmente du stress généré par des difficultés plus objectives. Parmi ces difficultés: le manque de moyens, qui périodiquement donne lieu à des manifestations de lassitude et de mécontentement. Surajoutée à une situation de dépression personnelle, cette lassitude peut mener à une vague de suicides comme celle qui était survenue à l'automne de l'année dernière.



La paix en danger



Un rapport sénatorial présenté à Paris mardi dresse un état des lieux catastrophique de la situation des forces de l’ordre en France et appelle l’exécutif à agir. «On est à la limite de l’implosion», prévient François Grosdidier, l’un des deux auteurs du document, qui parle de «crise», de «malaise général» et de «perte de sens». Après six mois d'enquête et 146 personnes auditionnées, il alerte sur une situation qui met en péril le bon fonctionnement du service public de sécurité. «Si vous avez des compagnies républicaines de sécurité [CRS], ou demain des escadrons de gendarmerie mobile, qui à force d'être en tension sur le terrain n'en peuvent plus, et supportent une fatigue morale et physique au point de ne plus pouvoir remplir leurs missions comme il le faut, la paix intérieure dans la République est en danger», s'inquiète-t-il.



Evoquant une visite à une maison de convalescence pour policiers en Indre-et-Loire, le co-auteur Michel Boutant souligne la violence exercée à l'égard des policiers: «Nous avons rencontré là des gens qui étaient épuisés parce qu'ils ont été salis, parce qu'ils ont été l'objet de menaces pour eux mais aussi pour leur famille.»

Il rappelle que des violences physiques ont périodiquement lieu, «lorsque des policiers sont pris dans un guet-apens et quand on met le feu à leur véhicule». En octobre 2015, deux policiers intervenant dans une cité d'Arles ont été blessés lors d'une agression organisée par une cinquantaine de jeunes, leur véhicule a été incendié. Plusieurs faits similaires ont eu lieu entre-temps.



Par-delà l'agressivité à laquelle les forces de l'ordre peuvent être confrontées, ce sont des moyens matériels insuffisants et des conditions de travail difficiles que souligne le rapport. Parmi les différentes expressions d'une situation de pénurie: près de 22 millions d'heures supplémentaires restent à régler, soit à payer, soit à compenser d'une manière ou d'une autre, rappellent les auteurs, qui voient là une possibilité d'action pour l'Etat: régler ce dû pourrait être un «signe fort» à envoyer aux gendarmes et aux policiers fortement sollicités par les mesures prises depuis la vague d'attentats et l'instauration d'une surveillance plus étroite aux frontières.



Quoi qu'il en soit, «on est à la limite de l’implosion» selon François Grosdidier, qui affirme que la police et la gendarmerie «n’ont jamais été dans un état aussi dégradé». Les conditions matérielles souffrent d’un «terrible manque d’investissement», les locaux sont «vétustes et parfois indignes», tandis que la moyenne d’âge des véhicules est de huit ans dans la gendarmerie et de presque sept ans dans la police, alors que cela devrait être leur âge maximum. Les forces de sécurité manqueraient aussi d’équipement de base et de moyens technologiques.

Quant aux moyens humains, «s’il n’y a pas de sous-effectifs par rapport à la population française au regard de ce qui se fait chez nos voisins, on constate que deux tiers du temps de travail des policiers et gendarmes sont consacrés aux procédures judiciaires». Les policiers sont contraints d’agir «avec moins de moyens face à une délinquance beaucoup plus violente, des manifestations de plus en plus difficiles à encadrer avec l’émergence des ,black blocs‘ et, au quotidien, une hostilité de plus en plus forte des citoyens à leur égard».