Une attaque au couteau a fait plusieurs victimes ce samedi 12 mai à Paris. Parmi elles, un résident luxembourgeois, qui est désormais tiré d'affaire.

Le Luxembourgeois blessé à Paris est sauf

(JV avec AFP) - Le Chinois de 34 ans, résidant à Tuntange, avait été grièvement blessé lors de l'attaque. Il «a été opéré» et «est sauvé», a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui s'est rendu à son chevet.



Attaque au couteau à Paris: un Luxembourgeois gravement blessé, l'assaillant né en Tchétchénie L'attaque au couteau, samedi soir à Paris a été revendiquée par le groupe Etat islamique et a été perpétrée par un Français né en 1997 en Tchétchénie. Il a été abattu par les policiers juste après l'attaque qui a coûté la vie à un passant et fait quatre blessés. Un Luxembourgeois de 34 ans a été grièvement blessé et transporté en «urgence absolue» à l'hôpital parisien Georges-Pompidou.

Selon le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, «le résident luxembourgeois, âgé de 34 ans, a été traité en urgence et ses jours ne sont plus en danger. L’ambassade du Luxembourg à Paris continue de suivre la situation sur place et de prêter assistance à la victime et à sa famille».

D'autres victimes de Khamzat Azimov, l'assaillant de samedi soir, sont à déplorer. Un homme âgé de 29 ans, de nationalité française, a été retrouvé mort rue Marsollier. Une femme de 54 ans a aussi été grièvement blessée, rue Gaillon. Elle a été hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière. Une femme de 26 ans et un homme de 31 ans ont été plus légèrement blessés.

