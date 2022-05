La demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN a été accueillie favorablement par le gouvernement luxembourgeois, qui considère ces deux pays comme «importants pour la sécurité dans notre région».

Demande d'adhésion à l'OTAN

Le Luxembourg soutient Suède et Finlande dans leur candidature

La demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN a été accueillie favorablement par le gouvernement luxembourgeois, qui considère ces deux pays comme «importants pour la sécurité dans notre région».

Fini la neutralité. La Finlande et la Suède ont annoncé tour à tour leur volonté de rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan). En rupture avec leur positionnement stratégique historique, ces deux pays voisins de la Russie ont pris cette décision en conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine.

Le Luxembourg favorable à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN Lors d'une réunion à Berlin, le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn s'est prononcé en faveur de l'adhésion de ces deux pays à l'alliance militaire.

Une décision accueillie favorablement par le gouvernement luxembourgeois. Ce mercredi 18 mai, ce dernier indique soutenir «pleinement ces deux candidatures» et dit se tenir «prêt à soutenir la Finlande et la Suède dans leur processus d'adhésion» dans un communiqué de presse.

Les deux pays baltiques sont en effet des partenaires privilégiés au sein de l'Union européenne, ainsi que dans le cadre de partenariats étroits avec l'Otan. «Leur adhésion renforcera la sécurité et la stabilité de la zone euro-atlantique», estime ainsi l'exécutif luxembourgeois. Ce dernier souligne également le rôle «important pour la sécurité dans notre région» que jouent la Finlande et la Suède, notamment «dans la mer Baltique et dans le nord de l'Europe».

La Finlande va demander à adhérer à l'Otan L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait basculer l'opinion politique et publique en Finlande

Suivant la volonté des deux pays, l'Etat luxembourgeois annonce par ailleurs qu'il œuvrera «en faveur d'un processus d'adhésion rapide». Un positionnement justifié par un partage de valeurs, mais également d'une «ambition d'un ordre international fondé sur le droit», entre le Luxembourg, la Suède, et la Finlande.

Le Grand-Duché soutient donc la décision de ces deux pays, motivée par leur volonté de renforcer leur sécurité, et leur réaffirme sa solidarité, ainsi que son engagement. Le gouvernement conclut en se réjouissant «de pouvoir compter sur la Finlande et la Suède en tant qu'Alliés au sein du Conseil de l'Atlantique Nord dans un avenir proche, pour défendre ensemble nos valeurs, nos libertés, et la sécurité de l'espace euro-atlantique».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.