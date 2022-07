Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire a réaffirmé le soutien du Luxembourg à l'Ukraine dans sa reconstruction à court et à long terme lors de l'Ukraine Recovery Conference à Lugano en Suisse.

International 2 min.

Conférence internationale à Lugano

Le Luxembourg soutient l'Ukraine dans sa reconstruction

Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire a réaffirmé le soutien du Luxembourg à l'Ukraine dans sa reconstruction à court et à long terme lors de l'Ukraine Recovery Conference à Lugano en Suisse.

Le Luxembourg va aider l'Ukraine dans son parcours de reconstruction. C'est ce qu'a réaffirmé le ministre de la Copoération et de l'Action humanitaire Franz Fayot (LSAP), lors de l'Ukraine Recovery Conference qui s'est tenue à Lugano, dans le sud de la Suisse, ces 4 et 5 juillet.

Xavier Bettel a constaté l'«horreur» de ses propres yeux Il a rencontré le président Volodymyr Zelenksy dans le cadre d'entretiens politiques et a visité plusieurs lieux dévastés par la guerre

La conférence internationale, organisée conjointement par l'Ukraine et la Suisse, a permis à l'Ukraine, qui subit l'invasion des Russes depuis fin février, de présenter son plan de reconstruction et de développement. Pour les participants, dont le Luxembourg, c'était l'occasion de discuter des contributions et des appuis politiques et financiers pour répondre aux mieux aux défis qu'implique cette reconstruction.

Des entreprises spécialisées

Le Luxembourg a donc réaffirmé son soutien au pays de Volodymyr Zelensky. Le ministre Franz Fayot a expliqué, lors des interventions nationales des Etats participants, que le Luxembourg, suite à la demande de l'Ukraine, avait identifié un certain nombre d'entreprises spécialisées dans le développement de maisons intelligentes, modulaires ou mobiles pour soutenir les personnes déplacées à l'intérieur du pays, tout en continuant à fournir de l'aide humanitaire immédiate.

Le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire a tenu à rappeler que la reconstruction du pays devra se faire en poursuivant les réformes en Ukraine. Cela passera également par donner la priorité à l'amélioration de la qualité de l'éducation, des services sociaux et de santé, tout comme par le respect des droits de l'Homme et des libertés civiles des citoyens ukrainiens. «Nous ferons tout notre possible pour soutenir l'Ukraine dans ses efforts de reconstruction à long terme», a par ailleurs indiqué Franz Fayot sur Twitter.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le Luxembourg s'aligne ainsi sur les positions des autres participants à la conférence, à l'issue de laquelle une déclaration commune, la déclaration de Lugano, a été adoptée. Par ce document, les participants s'engagent à soutenir l'Ukraine tout au long de son parcours de reconstruction.

Des rencontres en parallèle

En marge de cet événement politique de haut vol, le ministre Fayot a eu une entrevue avec Oleksiy Chernyshov, ministre du Développement régional de l’Ukraine, pour discuter des projets de logement et de reconstruction d’infrastructures sociales que le Luxembourg peut mettre en place pour soutenir les personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine.

Il a en outre rencontré Dominique Hasler, ministre liechtensteinoise des Affaires étrangères, de l'Éducation et du Sport. Les discussions portaient notamment sur la reconstruction de l'Ukraine et la manière dont les deux pays peuvent y contribuer.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.