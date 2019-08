Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn veut geler la mise en œuvre de l'accord de libre-échange.

Le Luxembourg prend ses distances sur le Mercosur

(PJ avec Danielle SCHUMACHER) Après l'Irlande et la France, le Luxembourg entend lui aussi geler l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur sud-américain. Et cela en raison de l'attitude du Brésil : «Nous partageons les préoccupations de la France et de l'Irlande», a signifié le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn (LSAP).

Le traité aurait pu être bénéfique pour les deux parties, a déclaré le chef de la diplomatie. «Mais les accords commerciaux n'ont de sens que si les deux parties défendent les mêmes valeurs», a-t-il dit. «Il est inacceptable que le Brésil ne respecte pas l'Accord de Paris sur le climat. Celui-ci doit être respecté à tout prix si l'on veut que l'Accord de libre-échange entre en vigueur», a ajouté Jean Asselborn.

Ce n'est actuellement pas le cas au Brésil, comme l'a démontré ces derniers jours la passivité du gouvernement Bolsonaro dans la gestion des incendies dévastateurs et à la déforestation dans la région amazonienne.

Après avoir consulté le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et le ministre des Travaux publics François Bausch (Déi Gréng), Jean Asselborn a l'intention de soulever la question lors du prochain conseil de gouvernement début septembre. «J'insiste pour que la mise en œuvre de l'accord Mercosur soit gelée pour l'instant», a déclaré Jean Asselborn au Luxemburger Wort.