Le Luxembourg ne choisit pas von der Leyen

Seuls deux eurodéputés luxembourgeois voteront pour Ursula von der Leyen ce mardi. Lors d'une conférence de presse, les six parlementaires élus ont fait connaître leur point de vue sur le choix qu'ils feront pour désigner la ou le successeur au poste de Jean-Claude Juncker.

(PJ avec Michèle GANTENBEIN) - Le Luxembourg compte six eurodéputés: deux conservateurs, deux libéraux, un vert et un social-démocrate. Mais seules les voix d'Isabel Wiseler et de Christophe Hansen (tous deux CSV) sont assurées pour Ursula von der Leyen (PPE), candidate désignée pour le poste de présidente de la Commission européenne.

Si le vote n'est prévu que ce mardi 16 juillet, vers 18h, les élus luxembourgeois au Parlement européen ont exprimé leur opinion, lundi, à l'occasion d'une conférence de presse commune.

Encore des attentes

Ainsi, Tilly Metz (Déi Gréng) a choisi de ne pas soutenir la ministre allemande de la Défense. Le vote de Charles Goerens, Monica Semedo (DP) et Nicolas Schmit (LSAP), lui, n'était pas encore clairement défini. Tous trois estimaient encore nécessaire d'évaluer les prises de position d'Ursula von der Leyen sur certaines thématiques. Aussi, le débat prévu ce mardi matin sera-t-il précieux pour ce trio. La présidente désignée pour diriger la Commission européenne présentera alors ses orientations politiques.

Un point unit les six eurodéputés: leur contrariété après la désignation des différentes personnalités aux postes à responsabilités de l'Union par les chefs d'État européens. Pour Isabel Wiseler, par exemple, il ne fait aucun doute que le PPE, en tant que parti le plus puissant, est «nécessaire pour former une coalition».

Christophe Hansen parle lui de message « fatal» envoyé par les chefs d'Etat. Selon lui, ceux-ci «ont torpillé le système des candidats les plus avancés, le développement démocratique le plus important des dix dernières années».

Un arrière-goût amer

De son côté, Charles Goerens a mis en garde contre la proposition de nommer automatiquement à la tête de la commission le candidat du parti le plus puissant. «Car cela serait alors également vrai lorsqu'un parti d'extrême droite obtiendra le plus grand nombre de voix», a fait remarquer l'élu DP. Et de décrire le système des meilleurs candidats comme «non mature».



Si Ursula von der Leyen n'est pas élue ce soir, la Commission devra proposer un nouveau candidat avant septembre. Une option que n'ose envisager Isabel Wiseler : «Nous avons un chaos autour du Brexit et je ne veux pas que nous arrivions à une situation similaire sur la question présidentielle de la Commission, où tout le monde dit non à tout» .

Pour le socialiste Nicolas Schmit, la procédure d'élection du président de la Commission laisse un arrière-goût amer . Cela le dérange «de ne pas avoir beaucoup en commun avec des gens comme Orbán ou Kaczyński, qui se considèrent désormais comme les grands gagnants».