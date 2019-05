L'exposition d'art «Révélations» qui se tient durant quatre jours à Paris a été inaugurée mercredi en présence du couple grand-ducal. Une exposition qui valorise les réalisations des artisans grand-ducaux.

Le Luxembourg mis à l'honneur au Grand Palais

Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa se sont rendus mercredi au vernissage de la quatrième «Biennale internationale des métiers d'arts», qui se tient au Grand Palais de Paris sous le titre «Révélations». Ils étaient accompagnés du grand-duc héritier Guillaume et de la grande-duchesse héritière Stéphanie. Le Luxembourg et ses métiers d'art sont à l’honneur cette année. Plus de 40.000 visiteurs sont attendus durant les quatre jours du salon.

Il y a trois ans, le couple grand-ducal avait cofondé la première édition de l'exposition d'artisanat «De Mains de Maîtres» au Luxembourg. L'exposition située dans les locaux de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) au «Rousegäertchen», a été un succès auprès du public en 2016 et 2018. En novembre 2020, l'exposition s’y tiendra pour la troisième fois.

Parmi les participants à «De Mains de Maîtres Luxembourg» figuraient des créateurs, représentants de la tradition artisanale luxembourgeoise. 19 artistes ont pu ainsi présenter leurs œuvres dans un pavillon de 160 mètres carrés, au centre du hall principal du Grand Palais, conçu par le designer luxembourgeois Gilles Gardula.







13 Le couple grand-ducal a ouvert la biennale des arts et métiers au Grand Palais à Paris. La ministre de la Culture, Sam Tanson, le ministre des PME, Lex Delles, et le prince Louis (à droite) étaient également présents au vernissage. Photo: Guy Jallay

La palette des pièces présentées à Paris, la variété des matériaux utilisés et le savoir-faire caractérisent l’apport du Luxembourg à la Biennale. Y sont exposés des sculptures en albâtre de Tom Flick, des vases en porcelaine multicolores et non émaillés de Sarah Meyers et Laura Fügmann, des bols en laine mérinos de Carine Mertes, des oiseaux en faïence de Lea Schroeder, des sculptures en vitrail de Pascale Seil et des créations de mode d'Ezri Kahn.

Vitrine du savoir-faire luxembourgeois

Quatre autres artisans luxembourgeois prennent également part à la manifestation, dans la catégorie «Le Banquet», tels Wouter Van Der Vlugt avec ses sculptures en bois et Roxanne Flick avec son mobilier design. Jean-Paul Thiefels présente lui ses sculptures en bois dans l'exposition «Crafting Europe». Pour les artistes, la participation à «Révélations» à Paris est une récompense, mais aussi une occasion unique de présenter leurs œuvres à un public international et de montrer leur talent.

Des merveilles créées «De mains de maîtres» Déclinée en «Gestes et Merveilles», la 2e édition de l'exposition «De Mains de Maîtres» met en valeur le travail minutieux des artisans et créateurs d'art luxembourgeois à compter de ce 29 novembre et jusqu'au 2 décembre. Le prince Guillaume et la princesse Stéphanie ont lancé la biennale au 19Liberté, ancien siège européen d'ArcelorMittal.

«Dans les arts et l'artisanat, les gens retrouvent des valeurs traditionnelles», a déclaré Jean-Marc Dimanche, Commissaire général de «De Mains de Maître». De même, pour Aude Tahon, Présidente des Ateliers d'Art de France, qui accueillent l'exposition «Révélations», l'artisanat d'art représente un lien entre le passé et l'avenir. «Le Salon ‘Révélations est une vitrine extraordinaire pour le savoir-faire et le talent du Luxembourg en matière d'art et d'artisanat», a pour sa part déclaré le ministre des PME, Lex Delles, à la veille de la Biennale.



C'est une belle image du Luxembourg, que nous montrons aujourd'hui. (grand-duc Guillaume)

La ministre de la Culture, Sam Tanson, a rappelé la tradition artisanale de Bernard Molitor, charpentier des rois français Louis XVI et Louis XVIII originaire de Betzdorf, ainsi que celle de la manufacture de porcelaine Villeroy & Boch, fondée en 1836. Elle a en outre remercié le grand-duc héritier Guillaume, et la grande-duchesse héritière Stéphanie, pour leur engagement dans «Mains de Maîtres»: «Sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui», a-t-elle déclaré.

Le prince héritier Guillaume a déclaré au Luxemburger Wort que tous les Luxembourgeois présents à l’ouverture au Grand Palais devraient être fiers. «C'est une belle image du Luxembourg, que nous montrons aujourd'hui.»





Accueillant la Biennale «Révélations», le Grand Palais constitue l’un des plus beaux édifices Belle Époque de la capitale française. Le hall d'exposition avec son dôme de verre caractéristique a été construit pour l'Exposition universelle de 1900. À partir de décembre 2020, l’édifice fermera ses portes pour le réaménagement et les rénovations, qui devraient s'achever en 2023.

Texte: Roland Arens. Traduction: Marc Auxenfants

