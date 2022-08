D'après les estimations du Fonds monétaire international, le Grand-Duché serait le pays détenant le PIB le plus important par habitant. En 2019, il occupait la troisième place.

Le Luxembourg est le pays le plus riche du monde

(MKa avec Susy MARTINS) - Le Luxembourg est le pays le plus riche du monde, selon le magazine Global Finance, qui se base sur les données du Fonds monétaire international (FMI).

Selon les données de l'année en cours, le Luxembourg est le pays dont le produit intérieur brut par habitant est le plus élevé: 140.694 dollars sur une liste de plus de 190 pays.

Ce chiffre est en hausse par rapport à 2019, année où le Grand-Duché était troisième du classement, avec un PIB par habitant de 108.081 dollars.

Juste derrière le Luxembourg se trouvent Singapour (131.580), l'Irlande (124.596) et le Qatar (112.789). Les cinquième et sixième places sont occupées respectivement par Macao (85.611) et la Suisse (84.658). Les États-Unis occupent la neuvième place, après la Norvège.

Les voisins du Grand-Duché dans le top 50

L’Allemagne arrive 19e (63.271) tandis que la Belgique se classe à la 22e position (61.587) et la France 26e (56.036). Enfin, le Portugal se classe 45e avec 40.805 dollars de PIB par habitant.

En bas du tableau figurent plusieurs nations africaines: le Burundi, le Soudan du Sud et la République centrafricaine.

Le PIB par habitant est l'un des indicateurs permettant de mesurer le degré de développement économique d'un pays. Ce chiffre est obtenu en divisant la richesse nationale par le nombre d'habitants d'un pays.

