Solidarité anti-covid

Le Luxembourg double ses dons de vaccins

Patrick JACQUEMOT Le Grand-Duché s'engage désormais à verser pour 4 millions d'euros de vaccins au dispositif Covax. Des doses destinées aux pays les plus défavorisés.

12.000 doses anti-covid pour soutenir le Rwanda à vacciner sa population. C'est un des derniers dons recensés pour le Luxembourg au titre du mécanisme de partage international COVAX. Ainsi, depuis près d'un an de crise sanitaire, le pays ne se contente pas de mener la campagne vaccinale sur son territoire mais aide aussi d'autres Etats à protéger leur population des formes graves de contamination. Ainsi le Grand-Duché s'est déjà engagé à mettre à disposition près de 409.600 doses de vaccins au profit de COVAX (quand lui-même en a administré 870.000).

L'A400M luxembourgeois fait preuve de générosité L'avion militaire vient d'être mobilisé à destination du Burkina Faso pour une opération humanitaire. Dans les soutes de l'Airbus, du matériel de stockage pour recevoir, notamment, des vaccins anti-covid.

Mais ça, c'était avant... Avant que les ministères de la Santé et de la Coopération décident d'aller plus loin dans la solidarité à l'égard des 92 «économies à faible revenu» retenues pour le soutien international coordonnée par l’Alliance du vaccin, le GAVI. Ainsi, de 2 millions d'euros, la générosité luxembourgeoise va passer à 4 millions d'euros. L'engagement vient d'être confirmé par Paulette Lenert et Franz Fayot (LSAP).

«Ce sera uniquement ensemble que nous parviendrons à maîtriser cette pandémie, d'où la nécessité urgente de faire preuve de solidarité au sein de la communauté internationale pour permettre un accès équitable aux vaccins, en particulier dans les pays vulnérables», ont commenté les deux ministres (Santé et Coopération).

Une annonce faite alors que COVAX vient juste de franchir la barre des 500 millions de doses de vaccin anti-covid distribuées à travers le monde. Un chiffre à relativiser par rapport aux plus de 7,5 milliards de doses de vaccins distribuées à travers le monde.

Mais le GAVI et l'Organisation mondiale de la Santé dénoncent régulièrement l'inégalité criante dans l'accès à la vaccination entre pays pauvres et pays riches. Quelque 143 doses ont été administrées pour 100 habitants dans les pays à haut revenus, contre seulement 7 doses pour 100 habitants dans les Etats défavorisés.

Selon ses prévisions (revues à la baisse début septembre), Covax espère disposer d'un total de 1,425 milliard de doses en 2021. L'objectif initial de deux milliards devrait être atteint au premier trimestre de 2022.





