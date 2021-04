C'est un petit geste, mais un geste qui compte. Le gouvernement luxembourgeois va envoyer 58 respirateurs à New Delhi en manque cruel de matériels de soins pour faire face à une terrible vague de contamination covid.

Le Luxembourg à la rescousse de l'Inde

Clairement, l'épidémie covid est devenue hors de contrôle en Inde. Rien qu'en sept jours, le virus a été dépisté auprès de 2,5 millions d'habitants. C'est désormais au rythme de 821.000 nouvelles infections que vit le pays dont les hôpitaux et le système de santé ne peuvent plus répondre aux attentes. Une situation tellement préoccupante qu'une aide internationale commence à affluer.

Déjà, un avion militaire américain, transportant plus de 400 bouteilles d'oxygène, de l'équipement pour les hôpitaux ainsi qu'un million de tests de dépistage du coronavirus, a atterri vendredi à New Delhi. Et parmi les quelque 40 pays s'étant engagés à envoyer une aide médicale vitale et des approvisionnements, on compte désormais le Luxembourg.

Ainsi, le Grand-Duché a confirmé, vendredi, l'envoi de 58 respirateurs «pour répondre à la situation d’urgence et renforcer les infrastructures hospitalières pour soigner les malades». Ce soutien s’inscrit dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne qui a été sollicité, le 24 avril, par le gouvernement indien.

Il est plus particulièrement question d'aider New Delhi qui fait face en particulier à une pénurie aiguë d'oxygène, de médicaments antiviraux ainsi que d’équipements hospitaliers.

