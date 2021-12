Le vaccin américain peut être utilisé pour des doses de rappel au moins deux mois après la première dose chez les personnes de 18 ans et plus vient de décider l'agence européenne des médicaments.

Vaccination anti-covid

Le Johnson&Johnson validé en guise de rappel

Le vaccin américain peut être utilisé pour des doses de rappel au moins deux mois après la première dose chez les personnes de 18 ans et plus vient de décider l'agence européenne des médicaments.

(AFP) - Après le vaccin Pfizer/BioNTech et Moderna, voilà une troisième formule admise par l'EMA pour être employée dans l'Union pour un rappel vaccinal anti-covid chez les adultes. L'agence européenne des médicaments a témoigné, mercredi, que l'administration d'une dose de rappel avec le sérum Johnson&Johnson entraînait bien une augmentation des anticorps contre le SARS-CoV2. Et cela toutefois a minima deux mois après une première injection.

La recommandation précise d'ailleurs qu'une dose de rappel avec le vaccin produit par le laboratoire Janssen peut être administrée après deux doses de l'un des vaccins à ARNm autorisés dans l'UE, Pfizer ou Moderna. «Le risque de thrombose en association avec une thrombocytopénie (STT) ou d'autres effets indésirables très rares après un rappel n'est pas connu et fait l'objet d'un suivi attentif», a précisé l'EMA.

Pour mémoire, jusqu'à présent, le Johnson & Johnson était réputé pour son efficacité en monodose (contre deux piqûres et maintenant une dose booster pour ses concurrents). Autre avantage qui avait séduit dès le début des campagnes vaccinales anti-covid, ces flacons peuvent être entreposés et distribués par les canaux standards. Le fabricant estime qu’il reste stable pendant deux ans lorsqu'il est entreposé à des températures allant de -25 ° à -15 °C, et jusqu'à six mois dans des conditions de réfrigération ordinaires (de 2°C à 8°C).

La décision de l'EMA ne devrait guère changer les ''habitudes'' luxembourgeoises. Le pays n'a guère employé ce vaccin depuis le début de sa campagne d'injections le 28 décembre dernier. Il s'agit même du sérum le moins reçu (et donc diffusé) au Grand-Duché.

Le vaccin américain avait été validé par l'agence européenne en mars dernier.