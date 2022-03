La visite a pour objectif de mieux faire connaître le Luxembourg dans la région. Le chef de l'Etat et le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn se sont notamment rendus à l'Exposition universelle à Dubaï.

International 12 3 min.

Jusqu'au 23 mars

Le Grand-Duc en visite aux Emirats arabes unis

La visite a pour objectif de mieux faire connaître le Luxembourg dans la région. Le chef de l'Etat et le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn se sont notamment rendus à l'Exposition universelle à Dubaï.

Depuis ce lundi, et jusqu'à mercredi, le Grand-Duc et le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn sont en visite de travail aux Émirats arabes unis.

Déjà 115.000 visiteurs pour le pavillon luxembourgeois Un mois après son ouverture, la représentation du Grand-Duché à l'Exposition universelle commence à prendre son rythme de croisière.

La visite, qui fait halte à Dubaï, Abou Dhabi et Sharjah, a pour objectif de mieux faire connaître le Luxembourg dans la région. Elle doit permettre des échanges sur les relations bilatérales dans les domaines de la politique, de l'économie et de la coopération.

A l'Exposition universelle

Ce lundi 21 mars, le Grand-Duc et le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, se sont rendus à l'Exposition universelle à Dubaï.

Ils ont été accueillis au pavillon luxembourgeois par Maggy Nagel, commissaire générale du Luxembourg auprès de l'Expo 2020 Dubaï, ainsi que par le directeur du pavillon, Daniel Sahr. Une visite guidée du pavillon luxembourgeois a eu lieu dans la foulée.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 SIP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. SIP SIP SIP Illustration SIP

Placé sous la devise du «Resourceful Luxembourg», le pavillon offre de découvrir le Luxembourg avec tous les sens. Une grande exposition composée d'une scénographie déambulatoire présente le Grand-Duché sous les 5 aspects de diversité, connectivité, durabilité, esprit d'entreprise et beauté.

L'exposition donne des informations générales sur le pays, mais également sur les différents secteurs de la coopération et de l'action humanitaire, avec un volet consacré au projet emergency.lu.

Le chef d'État et le ministre Jean Asselborn ont ensuite eu l'occasion d'accueillir le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des EAU et émir de Dubaï, pour un échange et une visite guidée du pavillon luxembourgeois.

SIP

Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence et commissaire général de l'Expo 2020 Dubaï, était également présent.

Visites et rencontres à Abou Dhabi

L'après-midi de la première journée de la visite s'est déroulée dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, où ont figuré à côté de rencontres politiques des visites culturelles sur le programme.

Le Grand-Duc et Jean Asselborn ont eu ensuite l'occasion, au cours d'un déjeuner, d'avoir un échange avec la commissaire générale adjointe des Nations unies à l'Expo 2020 et coordinatrice résidente des Nations unies pour les EAU, Dena Assaf, ainsi qu'avec l'ambassadeur européen aux EAU et commissaire général de l'Union européenne, Andrea Matteo Fontana.

Dubaï devrait rapporter gros au Luxembourg La mission économique lancée dimanche par Franz Fayot aux Emirats arabes unis a notamment fait escale à l'exposition universelle où le pavillon luxembourgeois constitue une vitrine stratégique dans une région cible des entreprises nationales.

Le déjeuner a été suivi d'une visite au Louvre Abou Dhabi installé sur l'île de Saadiyat, où le Grand-Duc a été accueilli par son directeur, Manuel Rabaté. La pièce maîtresse de l'architecture, l'immense dôme de 180 mètres de diamètre, est inspirée par la coupole, une forme caractéristique de l'architecture arabe.

À travers son approche innovante, le Louvre Abou Dhabi encourage le dialogue interculturel en s'appuyant sur des récits qui transcendent les civilisations, les géographies et les époques. La délégation luxembourgeoise a eu l'occasion de découvrir la vaste collection du musée.

La plus grande mosquée des Emirats arabes unis

La journée s'est clôturée par la visite guidée du Grand-Duc dans la mosquée Sheikh Zayed. Avec sa superficie totale de 22.412 m2 et sa capacité à accueillir jusqu'à 40.000 visiteurs, la mosquée Sheikh Zayed est la plus grande mosquée des Émirats arabes unis et la neuvième au rang mondial.

8 SIP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP

Le guide a présenté les splendeurs architecturales islamiques, l'histoire de l'édifice ainsi que le rôle de la mosquée dans la promotion de la communication interculturelle et le renforcement de valeurs partagées globales, telles que la coexistence, la tolérance et l'ouverture aux autres cultures.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.