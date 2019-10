Parmi les 2.000 invités, le grand-duc Henri a assisté mardi au palais impérial de Tokyo à l'intronisation officielle et solennelle de l'empereur Naruhito du Japon.

Le Grand-Duc à l'intronisation de l'empereur

Parmi les 2.000 invités, le grand-duc Henri a assisté mardi au palais impérial de Tokyo à l'intronisation officielle et solennelle de l'empereur Naruhito du Japon.

(AFP) - Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e souverain du Japon le 1er mai dernier au lendemain de l'abdication de son père Akihito, pour raisons de santé. Mais la succession sur le trône du Chrysanthème est un long processus, dont le point d'orgue est la proclamation officielle de l'intronisation. Celle-ci s'est déroulée mardi au palais impérial de Tokyo, en présence de 2.000 invités, dont le grand-duc Jean de Luxembourg.

La cérémonie millimétrée, seulement rythmée par de brefs coups de gongs et roulements de tambour, s'est déroulée dans la salle des Pins du palais, en présence de membres de la famille impériale en tenues traditionnelles et longues traînes chatoyantes, du chef du gouvernement et des plus hauts responsables du Parlement et de la Cour suprême. Le Premier ministre Shinzo Abe a présenté à Naruhito ses félicitations au nom de la population.

5 L'empereur Naruhito et son épouse Masako à l'heure de leur arrivée au Palais impérial pour la réception des officiels. Photo: AFP

Face à l'empereur, M. Abe a ensuite crié trois fois «Banzaï!» en levant les bras au ciel, une exclamation signifiant littéralement «10.000 ans» (traduisible par «Longue vie à l'empereur»). Les hôtes japonais ont fait de même.

Parmi les invités étrangers figuraient des chefs d'État comme le président brésilien Jair Bolsonaro, des représentants d'autres familles royales comme le prince Charles pour le Royaume-Uni, tandis qu'Emmanuel Macron a désigné l'ancien président Nicolas Sarkozy pour être l'émissaire de la France.

Défilé motorisé le 10 novembre

Donald Trump, qui avait été le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur en mai, a envoyé à sa place la secrétaire américaine aux Transports, Elaine Chao.

Le défilé motorisé du couple impérial dans Tokyo a été différé au 10 novembre. Le gouvernement a jugé qu'il n'était pas opportun de le maintenir quand des milliers de sinistrés sont encore sous le coup des monstrueuses inondations causées par le typhon Hagibis il y a 10 jours.