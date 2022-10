Un nouvel accord au sein de la coalition au pouvoir permet de dégager une série de mesures de soutien pour les ménages et les entreprises.

Le gouvernement De Croo «protège» les Belges

De notre correspondant, MAX HELLEFF (Bruxelles) - Amortir le choc des prix de l'énergie sur les factures, agir au niveau européen et assurer l'indépendance énergétique. Le Premier ministre Alexander De Croo a mis ces trois axes au cœur de sa politique générale, mardi devant le Parlement. Joignant le geste à la parole, il a annoncé une série de mesures qui doivent aider la population à traverser l'hiver de tous les dangers.

Au lendemain d'une riposte russe sur l'Ukraine, le chef du gouvernement s'est montré solennel et protecteur. «Le premier devoir du gouvernement est de protéger le peuple, pas de diriger sa vie», a déclaré Alexander De Croo, tout en qualifiant Vladimir Poutine de «dangereux». «Les attaques d'hier sur Kiev et plusieurs autres villes ; les plaines de jeux, les parcs, les universités et les maisons de civils innocents, bombardés, ne laissent aucun doute sur la barbarie du régime, a-t-il dénoncé. «La Belgique n'abandonnera pas l'Ukraine. Nous continuerons à vous soutenir. Nous ne vous laisserons pas tomber. L'Ukraine gagnera cette guerre.»

Le gouvernement De Croo promet qu'il ne laissera pas tomber davantage les Belges. Un chapelet de mesures – du saupoudrage, disent les critiques – doivent aider les ménages et les entreprises à faire face à l'inflation et à la crise énergétique.

Pêle-mêle, on trouve la prolongation d'aides financières destinées à soulager la facture énergétique jusqu'à fin mars - soit 200 euros par mois par ménage. La prime mazout de 300 euros est renouvelée. Un chèque de 250 euros apparaît pour l'achat de pellets. La TVA à 6% sur le gaz et l'électricité est pérennisée.

Les entreprises bénéficieront de réductions de charges à hauteur d'un milliard d'euros. Les coûts patronaux des indexations de salaires seront neutralisés durant le premier semestre 2023. Un salaire sera donc indexé de manière normale, mais l'employeur payera 7% en moins de cotisations. Pour les troisième et quatrième trimestres de 2023 subsistera la possibilité de reporter de paiement des cotisations liées aux indexations.

Plus de 3 milliards sont ainsi dégagés pour aider les ménages et les entreprises. En compensation, une taxe sur les surprofits du secteur de l'énergie est mise en place, mais elle est moins ambitieuse que ce que demandaient les écologistes. Elle rapportera 3,1 milliards d'euros en deux ans, y compris la rente nucléaire.

On note encore des coupes dans les soins de santé ou l'engagement des ministres fédéraux de réduire leur salaire à raison de 8%, pour un montant d'un million d'euros sur deux ans. Ces mesures font partie d'un paquet global résultant du croisement des dossiers mis à la négociation.

Le diable se cache dans les détails, dit le proverbe. L'accord à peine scellé, les libéraux francophones se sont félicités qu'il puisse permettre une prolongation de plus de deux réacteurs nucléaires au-delà de 2025 afin de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays.

Alexander De Croo a de fait déclaré que «le gouvernement a décidé d'examiner de quelle manière nous pouvons accroître notre propre capacité énergétique, tant nucléaire que renouvelable. En ces temps incertains, il n'y a pas de place pour les tabous.» Actuellement, rappelons-le, l'exploitation de deux réacteurs est déjà prolongée jusqu'en 2035.

Les écologistes, qui prendraient un énième camouflet «atomique» si cette option était retenue, assurent qu'il n'y a «rien de neuf». Trois réacteurs ont déjà leur arrêt de mort signé, font valoir les Verts. Mais il en reste deux que le bord pronucléaire n'entend de toute évidence pas éteindre.

