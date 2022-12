En Belgique, la prolongation de vieux réacteurs nucléaires est une des options sur la table pour éviter la pénurie d’électricité en 2025.

Le gouvernement De Croo face au black-out

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles).



Un énième round de négociations nucléaires a débuté mercredi soir au sein du gouvernement De Croo. A terme, les sept partis qui composent la coalition Vivaldi pourraient s'accorder sur la prolongation de (vieux) réacteurs pourtant promis à l’arrêt définitif en 2025.

On y perd son latin. En 2003, il y a près de vingt ans, la Belgique a acté la fin officielle de l'atome en 2025. Mais ces dernières années, les gouvernements successifs ont été la proie de vives tensions entre pro et antinucléaires. En mars, sous la menace d'un défaut d’approvisionnement en électricité renforcé par la guerre en Ukraine, l'exécutif du Premier ministre Alexander De Croo a décidé de prolonger la vie de deux des sept réacteurs du pays au-delà de 2025, et cela pour une période de dix ans. D'ici là, il a été convenu que les autres réacteurs seraient éteints.

Des réacteurs momentanément à l'arrêt

Problème : les deux réacteurs survivants (Doel 4 dans la région d’Anvers, Tihange 3 aux abords de Huy) doivent d'abord être rénovés en vue d'être de nouveau opérationnels. Cette opération – dont les modalités font toujours l’objet de discussions entre le gouvernement et l'exploitant Engie Electrabel – impliquera de mettre ces réacteurs momentanément à l'arrêt. Cette pause, ajoutée à la mise hors service du reste du parc nucléaire, privera la Belgique d'une bonne partie de son approvisionnement en électricité pendant de longs mois.

Le gouvernement De Croo doit donc parer à l'urgence, tout en sachant qu'il devra compter avec l'accord de sa composante écologiste (Ecolo et Groen), fermement antinucléaire. Il a les yeux braqués sur la France, contrainte en ce moment aux délestages et aux coupures de courant.

Parmi les options sur la table, l'une propose de mettre Doel 4 et Tihange 3 à l'arrêt durant les prochains étés, pour économiser le combustible nucléaire, tout en les rénovant. Les deux réacteurs pourraient être de nouveau opérationnels dès l'hiver 2025-2026. Mais, nouvel obstacle, Engie Electrabel doute que l'«extension du combustible» soit en accord avec le cadre juridique et réglementaire de la sûreté nucléaire.

Quoi qu'il en soit, cette option aurait la faveur des écologistes. Elle leur permettrait de ne pas se voir imposer le maintien en activité d'autres réacteurs.

Un manque d'investissements dans le renouvelable

Car un autre scénario voudrait que la Belgique prolonge l’activité de ses plus vieux réacteurs (Doel 1 et 2, Tihange 1) pour pallier une éventuelle pénurie en 2025. Or, selon les accords pris en mars dernier, la fermeture définitive de ces infrastructures est précisément programmée cette année-là.

La Belgique paie clairement aujourd'hui son manque d'investissements dans le renouvelable. La filière gaz, qui avait été privilégiée en tant qu’alternative au nucléaire jusqu’à l'hiver dernier, a abouti à une impasse en raison de la guerre en Ukraine qui a entraîné une flambée de ses coûts. Sur le plan politique, l’hétérogénéité de la Vivaldi, la coalition d’Alexander De Croo qui réunit sept partis allant de la gauche socialiste à la droite libérale, complique la prise de décisions tranchées. Le bricolage est permanent.

L'occasion est belle pour les libéraux francophones de Georges-Louis Bouchez, soutenus par la droite flamande, de récupérer la menace de black-out pour renégocier la sortie du nucléaire. Chacun à sa manière défend la prolongation d'autres réacteurs au-delà de 2025 et/ou des investissements dans le nucléaire nouvelle génération.

Ce dossier sera clairement au cœur de l'année qui vient. Une année où chaque parti sera de moins en moins enclin aux cadeaux au fur et à mesure que l’échéance électorale de 2024 se rapprochera.

