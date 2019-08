Les conseillers diplomatiques des chefs d'Etat réunis à Biarritz «se mobilisent pour avoir des initiatives concrètes suite aux incendies géants en Amazonie», a annoncé la présidence française. Des dires qui ont fait sourire les militants écologistes

Le G7 doit jouer les pompiers

Les conseillers diplomatiques des chefs d'Etat réunis à Biarritz «se mobilisent pour avoir des initiatives concrètes suite aux incendies géants en Amazonie», a annoncé la présidence française. Des dires qui ont fait sourire les militants écologistes

(AFP) - La présidence française dit avoir fait de la la protection de l'Amazonie, qui connaît actuellement des incendies géants, une «priorité» du sommet du G7 qui débute ce week-end. Après avoir appelé jeudi les membres du G7 à «parler de l'urgence» des incendies, Emmanuel Macron a accusé ce vendredi le président brésilien Jair Bolsonaro d'avoir «menti» sur ses engagements climatiques et décidé en conséquences de s'opposer à l'accord UE-Mercosur.

La raison de sa position «est l'inaction de Jair Bolsonaro face au changement climatique, y compris sur les incendies», a précisé l'Elysée.

Les feux en Amazonie «hors de contrôle» Les feux se propagent rapidement en Amazonie. L'ONU et Macron interpellent le président brésilien. Pour la militante écologiste brésilienne Marina Silva, la situation est «hors de contrôle». Une manifestation aura lieu à 17 heures à la Schueberfouer.

Jair Bolsonaro avait, lui, accusé son homologue français d'avoir «une mentalité colonialiste» pour avoir déclaré que les incendies en Amazonie constituaient une «crise internationale» et appelé le G7 à en parler, en l'absence du Brésil.

Les incendies en Amazonie seront parmi les principaux points du dîner informel du samedi soir, première réunion des chefs d'Etat et de gouvernement et coup d'envoi du sommet au plus haut niveau. Ce sera aussi la priorité de la réunion environnement des chefs d'Etat, lundi.

Paroles de Raoni

Paris a rappelé que M. Macron avait rencontré M. Bolsonaro au G20 d'Osaka avec l'objectif d'obtenir des engagements sur le climat en contrepartie de l'accord UE-Mercosur.



«Ils avaient justement parlé d'Amazonie et le président avait rapporté au président brésilien les propos du chef indien Raoni, qu'il avait reçu à l'Elysée», a souligné la présidence française.