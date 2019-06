Les ministres des Finances et banquiers centraux des pays du G20 ont promis de «redoubler d'efforts» pour réformer la taxation des «Gafa» comme Google et Facebook, critiqués pour leurs pratiques d'optimisation fiscale.

Le G20 veut taxer davantage les géants du numérique

Avec AFP - L'objectif est de parvenir à un accord final «d'ici à 2020», selon le texte du communiqué final consulté par l'AFP, une avancée rendue possible par le changement d'attitude des Etats-Unis, qui bloquaient les négociations depuis des années.

Taxer Facebook, Google et autres multinationales du numérique - «Gafa» - non plus en fonction de la présence physique, de l'endroit où se situent leurs bureaux, mais de là où elles enregistrent leurs revenus : voilà l'idée.

Un accord d'ici 2020

«Il est indispensable» d'instaurer cette fiscalité du numérique, «et tout aussi indispensable d'avoir une fiscalité minimale à l'impôt sur les sociétés (multinationales) pour lutter avec force contre l'évasion fiscale qui révolte à juste titre nos compatriotes», a expliqué Bruno Le Maire, ministre de l'Economie en France.

Les divergences restent toutefois importantes sur les moyens d'application, Washington privilégiant une approche très large ne se limitant pas au secteur du numérique. «Bien sûr, il y a encore des problèmes à résoudre mais si nous continuons à ce rythme, c'est faisable», a estimé Pierre Moscovici, commissaire européen. «C'est plus que faisable, c'est nécessaire de conclure un accord en 2020».

Des conséquences au Luxembourg? Ce durcissement de ton à l'égard des «Gafa» (acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple), pourrait créer quelques problèmes du côté du Grand-Duché. En effet, le siège d'Amazon est présent dans le pays depuis 2004 et fait partie du top 20 des employeurs du pays avec 2.250 employés selon le classement du Statec datant de juin 2018. L'entreprise Google souhaite également s'implanter du côté de Bissen dans les années à venir, avec un projet de data-center en cours. Le géant mondial a ainsi acheté le site, qui est en cours de reclassement, pour en permettre une utilisation industrielle. Ce n'est qu'après reclassification que l'entreprise fournira des plans concrets. En 2016, Apple quittait le pays après une fusion avec la firme irlandaise. Son départ du pays a mené à une perte fiscale annuelle supplémentaire de 45 millions d’euros d’impôts sur le revenu, si on en croit ses rapports annuels. Contrairement au Royaume de Belgique, la société Facebook n'a pas d'établissement au Luxembourg: son siège européen se situe, comme pour Apple, en Irlande.

