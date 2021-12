Le rapport d’évaluation qui doit conduire ou non à la fermeture des centrales est désormais connu. Il juge possible la fermeture des réacteurs en 2025.

Le document qui veut en finir avec le nucléaire belge

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Feu vert à la fermeture du nucléaire : c’est la conclusion principale à retenir du rapport d’évaluation rédigé par la direction générale Energie du Service public fédéral Economie. Un rapport particulièrement attendu, qui aurait dû être présenté mardi à la Chambre par la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten, et qui a finalement fuité dans la presse jeudi matin. Le Soir dévoile les principaux chapitres du document avant d’annoncer un conseil des ministres «électrique» ce vendredi.

Que dit le rapport en première lecture ? D'abord que le système de subsides mis en place par le gouvernement De Croo pour trouver des capacités de production alternatives au nucléaire à partir de l’hiver 2025-2026 permettra bien au pays d’assurer son approvisionnement en électricité. «L’enchère organisée en octobre 2021 a permis de sélectionner le volume recherché par la courbe de demande corrigée, y inclus un volume considérable de nouvelles capacités», note le rapport.

Cette production alternative passe par deux projets de nouvelles centrales au gaz d’Engie : Vilvorde en Flandre et Les Awirs en Wallonie. Il faut y ajouter l’électricité produite par le renouvelable et celle qui viendra de l’étranger grâce aux interconnexions avec les pays voisins.

Ensuite, le rapport «évalue entre minimum 1,3% et maximum 4,24% la différence pour les factures (dont le prix de gros ne représente qu’environ un tiers du total) des ménages, des entreprises et des industriels entre un scénario de fermeture complète et un scénario de maintien de 2 GW nucléaire», relève Le Soir. «L’impact sur les prix s’avère limité», note le rapport.

Lors de la législature précédente, la droite flamande avait fait peser la menace d’un maintien du nucléaire au-delà de 2025 si le coût des alternatives à l’atome devait se répercuter sur la facture des ménages.

Enfin, le rapport d’évaluation estime que «rien ne permet d’attester que la capacité du système gazier à alimenter tous les besoins en hiver dans le cas d’un système électrique qui repose très fortement sur des centrales à gaz pour son adéquation, ne serait pas suffisante». Il répond ainsi à la question de savoir si le pays ne se présentera pas à l’avenir pieds et poings liés devant les Etats exportateurs de gaz, le gaz étant nécessaire au fonctionnement des deux centrales qu’il s’apprête à construire.

Le rapport ajoute : «Finalement, à l’horizon 2035-2040, des gaz renouvelables, biométhane et hydrogène, pourraient commencer à jouer un rôle significatif au point de vue approvisionnement énergétique en se substituant de plus en plus au gaz naturel».

Plusieurs questions restent toutefois en suspens. Quid de la construction de la centrale au gaz de Vilvorde, refusée jusqu'ici par le gouvernement flamand du nationaliste Jan Jambon? Quid des émissions de gaz à effet de serre produites par ces centrales réputées polluantes, en décalage avec les objectifs climatiques négociés lors de la COP26, à Glasgow, en novembre dernier? Quid encore de l’accord d’Engie s'il fallait malgré tout rénover deux réacteurs au cas où une fermeture seulement partielle du nucléaire serait finalement actée pour 2025?

L’an dernier, l’énergéticien français avait clairement dit au gouvernement De Croo qu’il en avait assez d’attendre sa décision de rénover ou non certaines centrales.



Coalition en ébullition

Ce rapport confirme-t-il la fin du nucléaire belge en 2025? Loin de là. La coalition gouvernementale du Premier ministre Alexander De Croo est en ébullition. Les premières réactions venues notamment des libéraux francophones (qui font partie de la majorité) le jugent «unilatéral», «rédigé par six personnes, dont quatre travaillent au cabinet Energie»… Sa substance reflète en effet d'autres documents produits ces derniers temps par l’écologiste Tinne Van den Straeten. Tous évidemment favorables à la fermeture promise en 2003.

Le rapport d’évaluation sera mis à la discussion ce vendredi au conseil des ministres.

