(AFP) - Le président Emmanuel Macron a exposé sa politique ce lundi devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles.

«Je rétablirai les libertés des Français en levant l'état d'urgence à l'automne, parce que ces libertés sont la condition de l'existence d'une démocratie forte», a déclaré le chef de l'Etat, tout en ajoutant que le Parlement serait appelé à voter des mesures nouvelles pour lutter contre le terrorisme.

«En finir avec cette recherche incessante du scandale»

Emmanuel Macron a appelé les médias à «en finir avec la recherche incessante du scandale», lors de son discours devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles.

«J'en appelle à la retenue, j'appelle à en finir avec cette recherche incessante du scandale, le viol permanent de la présomption d'innocence», a déclaré le chef de l'État, après une campagne électorale marquée par des scandales politico-judiciaires.

Appelant de ses voeux une «société de la confiance», il a souhaité que chacun change son «comportement de tous les jours».



Tout en promettant une lutte accrue contre «l'impunité de quelques puissants», il a demandé à mettre fin à une «chasse à l'homme où parfois les réputations sont détruites, et où la reconnaissance de l'innocence, des mois, des années plus tard, ne fait pas le dixième du bruit qu'avait fait la mise en accusation initiale».

«Cette frénésie est indigne de nous et des principes de la République», a-t-il insisté.

«Une réduction d'un tiers» du nombre de parlementaires



«Un Parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide, où les parlementaires peuvent s'entourer de collaborateurs mieux formés et plus nombreux. C'est un Parlement qui travaille mieux», a-t-il justifié.

Cette réforme, «qui devra être conduite en veillant à la juste représentation de tous les territoires de la République», n'a pas pour but de nourrir l'antiparlementarisme, au contraire. Elle vise à donner aux élus de la République plus de moyens et plus de poids«, a-t-il justifié.

M. Macron a par ailleurs confirmé sa volonté d'élire les députés »avec une dose de proportionnelle«, sans préciser de chiffre, afin que »toutes les sensibilités y soient justement représentées«.

»La représentativité reste un combat inachevé dans notre pays. Je souhaite le mener avec vous résolument«, a justifié le président de la République.

Il a également proposé une »limitation du cumul des mandats dans le temps« pour les parlementaires, a priori trois mandats même s'il n'a pas cité de chiffres.

»Il s'agit là de la clef de voûte d'un renouvellement qui ne se produira pas sous la pression de l'exaspération citoyenne mais deviendra le rythme normal de la respiration démocratique. Les parlementaires eux-mêmes verront dans leur mandat une chance de faire avancer le pays et non plus la clef d'un cursus à vie«, a-t-il souligné.

Comme le reste des réformes institutionnelles, M. Macron souhaite que cette transformation du Parlement »soit parachevée d'ici un an«.

»Ces réformes seront soumises au vote du Parlement mais si cela est nécessaire, je recourrai au vote de nos concitoyens par voie de référendum", a-t-il dit.



Réforme du Conseil économique, social et environnemental

Il a également annoncé lundi une réforme du Conseil économique, social et environnemental (Cese) pour qu'il redevienne un «trait d'union» entre la société civile et les instances politiques, lors de son discours devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles.



Le nombre de ses membres sera réduit «d'un tiers» et ses règles de représentativité revues «de fond en comble» pour faire de cette assemblée «la grande instance consultative qui fait aujourd'hui défaut» à l'Etat, a-t-il dit.

Pour le président, le Cese est de ces «institutions de la République que le temps a figées dans les situations acquises quand le sens véritable de leur mission eût été d'incarner le mouvement vivant de la société française».

«Sa mission était de créer entre la société civile et les instances politiques un trait d'union, fait de dialogue constructif et de propositions suivies d'effets. Cette intention fondatrice s'est un peu perdue», a-t-il déclaré avant de souhaiter que le Cese devienne «la Chambre du futur, où circuleront toutes les forces vives de la nation».

Actuellement, le Cese comprend 233 membres représentant la société civile, désignés pour un mandat de 5 ans. Il se réunit deux fois par mois en assemblée plénière pour voter les avis présentés par ses différentes sections.

Peu sollicité, ses avis restent souvent lettre morte et son coût élevé lui est régulièrement reproché.

Le Cese est présidé depuis décembre 2015 par l'ex-dirigeant du Medef Patrick Bernasconi.



«Parachever» sa réforme des institutions «d'ici un an»

«Je demanderai à Madame la garde des Sceaux, aux ministres compétents et aux présidents des deux chambres de me faire pour l'automne des propositions concrètes permettant d'atteindre cet objectif», a ajouté le chef de l'État, lors de son allocution devant le Parlement réuni en Congrès.

«Je souhaite que (...) l'on se garde des demi-mesures et des aménagements cosmétiques», a encore exhorté M. Macron qui veut «retisser entre les Français et la République le rapport qui s'est dissous dans l'exercice mécanique du pouvoir».

M. Macron a notamment proposé lundi l'introduction d'«une dose de proportionnelle» dans les élections législatives ou sénatoriales, la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires ou encore la suppression de la Cour de justice de la République.

Supprimer la Cour de Justice de la République



«Je souhaite la suppression de la Cour de Justice de la République», a déclaré Emmanuel Macron devant le Congrès réuni lundi à Versailles, estimant que «les ministres doivent devenir comptables des actes accomplis dans leurs fonctions ordinaires».

«Il faudra trouver la bonne organisation mais nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi seuls les ministres pourraient encore disposer d'une juridiction d'exception», a justifié le Président à propos de la CJR, qui juge les actes des ministres commis dans leurs fonctions.

Une minute de silence pour Simone Veil



Une fois la séance déclarée ouverte par le président du Congrès, François de Rugy (REM, issu des rangs écologistes), le président de la République a fait son entrée dans l'hémicycle et est monté immédiatement à la tribune, avant que débute une minute de silence en hommage à Simone Veil.

Une fois rappelée la possibilité offerte par la Constitution d'une adresse solennelle du président devant le Congrès, le chef de l'Etat a évoqué, en ouverture de son propos, des «heures» qui en font une «nécessité».

Le président a annoncé qu'il voulait «changer» les institutions, au début de son discours. Il s'est posé en tenant d'une «transformation résolue et profonde tranchant avec les années immobiles et les années agitées», jugeant que les Français avaient exprimé lors des élections la «volonté d'une alternance profonde».

Emmanuel Macron avait auparavant déjeuné au château avec les présidents des deux chambres, M. de Rugy et Gérard Larcher, et d'autres responsables parlementaires, même si certains s'étaient fait excuser.

Certains sièges des 577 députés et 348 sénateurs restaient vacants, notamment des députés de La France insoumise et des parlementaires communistes, qui ont décidé de boycotter. Les élus PCF, arborant leurs écharpes tricolores, se sont rassemblés auparavant devant la mairie de Versailles, près de la rue des Etats-Généraux, «pour dire non à la monarchie présidentielle», selon des tweets. Deux députés UDI, Jean-Christophe Lagarde et Philippe Vigier, avaient pris les devants.

A l'issue de son intervention d'environ une heure, Emmanuel Macron quittera l'hémicycle pour faire place à un débat, sans vote. Il a en effet été décidé l'usage de cette possibilité de prises de parole des groupes politiques, permise par le règlement.

Nombre de ministres, tels Nicolas Hulot, Jean-Yves Le Drian, Muriel Pénicaud, Florence Parly ou Bruno Le Maire étaient en tribune.

Dans l'hémicycle, les députés et sénateurs n'étaient pas placés par groupes politiques (comme c'est habituellement le cas dans les hémicycles de chacune des deux chambres), mais par ordre alphabétique.

C'est le troisième président sous la Vème République à s'exprimer devant les parlementaires dans le cadre de Versailles.

Nicolas Sarkozy, en vertu d'une nouvelle possibilité ouverte par une révision de la Constitution en 2008, avait été le premier en juin 2009, avant François Hollande trois jours après les attentats du 13 novembre 2015. Il fallait remonter auparavant à 1848 --et au prince-président Charles Louis Napoléon.

Depuis l958, le Congrès s'est réuni jusqu'alors 18 fois à Versailles, dont 16 fois pour adopter une révision de la Constitution.

Pour Emmanuel Macron, cette adresse solennelle aux parlementaires et, à travers eux, aux Français, a vocation à devenir un «rituel» annuel, «conformément à un engagement de campagne», à l'image du discours sur l'état de l'Union aux Etats-Unis, selon l'entourage du président.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.