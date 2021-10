Plomb, arsenic ou encore pesticides sont présents dans des proportions anormales chez la plupart des habitants de la région belge.

Le diagnostic qui fait tousser la Wallonie

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Les Wallons ont-ils du souci à se faire pour leur santé? Selon un rapport commenté en présence de la ministre régionale de la Santé, l’écologiste Céline Tellier, trois pesticides interdits depuis 40 ans, mais persistants dans l’environnement, ont été détectés chez 1% des nouveaux-nés et 19% des adolescents et adultes ayant pris part à la première campagne de biosurveillance humaine en Wallonie.

Et ce n'est pas tout : du plomb a par ailleurs été décelé chez tous les participants à l’enquête et cela dans des proportions anormales.

Ce monitoring mené auprès de 828 participants avait pour but de mesurer les niveaux d’exposition à des substances chimiques et polluants présents dans l’environnement, l’eau, l’alimentation, des contenants ou produits de la vie quotidienne.

L’étude a donc pris en compte les nouveaux-nés, les adolescents et les jeunes adultes. Chez tous, le plomb est présent dans des proportions dépassant les valeurs de risque sanitaire. «Le niveau est néanmoins inférieur en Wallonie par rapport à d’autres études plus anciennes. Cela est peut-être lié à des mesures prises comme le remplacement des canalisations en plomb ou la suppression de l’essence avec plomb», est-il rapporté.

Toutefois, si l’on entre dans le détail, on observe qu'entre un et quatre marqueurs sont détectés chez les nouveaux-nés, dont le plomb (chez tous les bébés) et le mercure (à 94%). 90% de Wallons – voire plus - présentent dans le sang du plomb, du cadmium, de l’arsenic total. 94% des adolescents et adultes présentent des traces de pesticides dans le sang. On retrouve également en fortes proportions du glyphosate, du naphtalène, des bisphénols.

Pourtant, les PCB («cancérogènes probables») sont interdits parfois depuis quatre décennies. Le recours au glyphosate est prohibé depuis 2017 pour les particuliers, mais reste accessible aux agriculteurs. Le bisphénol A est pour sa part moins présent que par le passé. Il n’en est pas moins soupçonné d’être associé au diabète, à l’obésité, aux maladies cardiovasculaires et respiratoires, à des problèmes rénaux et aux cancers.

Ce tableau rassure pourtant les autorités belges... car elles y voient une amélioration au regard des précédentes études réalisées en 2007 et 2017. Ce travail doit se poursuivre, cette fois auprès d’enfants et d’adultes de 40 à 59 ans, avec pour but de mieux prendre en compte l'état de santé global des habitants.

Pas de vieux os C’est en Wallonie que l’on vit le moins vieux en Belgique. En 2020, dans la région de Bruxelles-Capitale, l'espérance de vie était de 79,6 ans contre 78,9 ans en région wallonne. L'espérance de vie à la naissance reste la plus élevée en région flamande, avec 82 ans.



Par le passé, des problèmes liés à l’usage des biocides et produits phytopharmaceutiques (pesticides/herbicides…) ont plusieurs fois été identifiés. Depuis, le législateur a pris les choses en main. La Wallonie interdit désormais de pulvériser les espaces publics reliés à un réseau de collecte (sauf dérogation) avec des pesticides.

L’agriculture est majoritairement visée, même si une partie de cette pollution rampante doit être liée au passé industriel de la région. En 2018, une autre étude avait évalué la présence de plusieurs pesticides dans l'air ambiant en Wallonie, essentiellement des fongicides et des herbicides. Les concentrations maximales avaient été mesurées à Gembloux et à Louvain-la-Neuve, deux communes densément peuplées, entourées de vastes terres agricoles.

