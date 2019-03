Le détenu radicalisé qui a poignardé mardi deux surveillants à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, Michaël Chiolo, a été interpellé dans la soirée après un assaut du RAID. Ce mercredi matin plusieurs prisons sont bloquées en France.

Le détenu mosellan s'est radicalisé en prison

(MF avec AFP) – La prison d'Alençon/Condé-sur-Sarthe (Orne), où deux surveillants ont été grièvement poignardés mardi par un détenu radicalisé qui a été interpellé ensuite dans l'assaut du RAID au cours duquel sa compagne a été tuée, était bloquée mercredi par une soixantaine de surveillants. Plusieurs autres établissements étaient également touchés par des blocages ou des débrayages mercredi matin, selon des sources syndicales. Environ 200 personnes étaient bloquées devant la prison de Fleury-Mérogis, la plus grande d'Europe.

Devant l'établissement de Condé, les gardiens de prison ont allumé un feu, faisant brûler des pneus et des palettes. Photo: AFP

Mardi, après l'agression le matin des deux surveillants avec des couteaux en céramique, Michaël Chiolo, 27 ans, qui purgeait une peine de trente ans et radicalisé en prison, s'était retranché avec sa compagne pendant près de dix heures dans l'unité de vie familiale de la prison.



Après de vaines tentatives de négociations, le RAID avait lancé l'assaut vers 18h40, conduisant à l'interpellation du détenu et au décès de sa compagne. Le procureur de la République de Paris Rémy Heitz a expliqué que le détenu a affirmé vouloir «venger» Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg le 12 décembre 2018, tandis que l'attaque a été qualifiée de «terroriste» par la ministre de la Justice Nicole Belloubet.



Une enquête de flagrance a été ouverte pour «tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes d'atteintes aux personnes», avait expliqué mardi soir le procureur de la République de Paris Rémy Heitz. Photo: AFP

Se fondant sur de premiers témoignages, Rémy Heitz a expliqué que le détenu avait crié «Allah Akbar» au moment de se jeter sur les deux surveillants. Ces derniers ont été grièvement blessés au visage et au thorax, selon une source policière. Âgés d'une trentaine d'années, ils ont été hospitalisés mais leurs jours ne sont pas en danger.



Converti à l'islam en 2010

Détenu de droit commun, Michaël Chiolo, qui purge une peine de 30 ans, se serait «radicalisé en prison», selon une source policière, mais n'était pas détenu dans le quartier pour radicalisés ouvert en septembre. «Je crois savoir que c'est un individu qui était fiché», a précisé la ministre de la Justice.



Michaël Chiolo «avait été condamné en 2015 pour le meurtre d'un octogénaire en Moselle. Fasciné par le nazisme à l'adolescence, il s'était ensuite converti à l'islam, puis radicalisé», explique la rédaction lorraine de France bleu.

Incarcéré dans plusieurs prisons de l'Est de la France comme à Metz et Nancy, le détenu« s'est fait remarquer pour son prosélytisme» lors de son passage à Nancy, a expliqué à France Bleu Lorraine Fadila Doukhi, déléguée régionale FO pénitentiaire. «Même à l'isolement, il parvenait à communiquer avec d'autres détenus. D'après la responsable syndicale, un détenu aurait même demandé à quitter le quartier d'isolement pour échapper à cette tentative d'emprise religieuse».

Converti à l'islam en 2010, le détenu purge une peine de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration suivie de mort et vol avec arme, et d'un an d'emprisonnement pour apologie publique d'acte de terrorisme. Il est libérable en 2038.



En novembre 2015, alors qu'il était déjà incarcéré à Mulhouse dans l'attente de son jugement en appel, Michaël Chiolo avait été condamné à un an de prison ferme pour avoir demandé à ses codétenus de «rejouer» l'attaque du Bataclan dans la cour de la maison d'arrêt.