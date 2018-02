En dépit des accusations de viol qui visent le prédicateur, nombreux sont les «nouveaux Belges» qui lui restent fidèles.

International 3 min.

Le désarroi de la génération Ramadan

En dépit des accusations de viol qui visent le prédicateur, nombreux sont les «nouveaux Belges» qui lui restent fidèles.

PAR MAX HELLEFF (Bruxelles)

Jeudi dernier, la Cour d’appel de Paris a confirmé la détention de l’islamologue Tariq Ramadan, mis en examen pour viols. En Belgique aussi, cette affaire sème le trouble dans la communauté musulmane.

La décision de la Cour d'appel a augmenté encore le désarroi qui s’est emparé des partisans de Tariq Ramadan dès sa mise en garde à vue le 31 janvier dernier. C’est vrai particulièrement en Belgique où l’islamologue jouit d’un énorme prestige auprès d’une partie de la communauté musulmane. Car Ramadan a permis à la seconde génération d’enfants de l’immigration marocaine de faire le lien entre l’islam traditionnel et les usages de la société occidentale.

A Paris: Tariq Ramadan, accusé de viols, placé en garde à vue

Il y a une vingtaine d’années, Tariq Ramadan a lancé le mouvement «Présence musulmane» dans différents pays francophones, dont la France et la Belgique. Grâce à celui-ci, toute une jeunesse s’est retrouvée dans un nouveau discours sur l’islam. Tariq Ramadan l’a encouragée à se donner une identité musulmane à part entière, là où la société belge lui demandait de faire front bas et de raser les murs.

Le quotidien «Le Soir» a recueilli une série de témoignages révélateurs de cet état d’esprit. «Moi, ce qui me plaisait, c’était le registre citoyen et humaniste», dit un «fan». Pour nous, Ramadan, c’était un croisement de Malcolm X et de Martin Luther King. Nous qui nous sentions méprisés par la société dominante étions forcément aimantés par son discours de lutte plutôt marqué à gauche». «On le prenait pour notre chevalier», s’amuse pour sa part un ancien membre du cercle arabo-européen, à l’ULB.

A l’origine, le mouvement «Présence musulmane» voulait former et outiller des cadres associatifs musulmans. L’objectif était de leur donner davantage d’autonomie, notamment face aux partis politiques qui instrumentalisaient les communautés immigrées via le vote communautaire. Il fallait faire avancer les luttes citoyennes, tout en restant cohérent avec les valeurs islamiques.

Tariq Ramadan a façonné ainsi de nombreux «nouveaux Belges» à une époque où il était beaucoup question du port du voile, des droits et devoirs, du Molenbeek laxiste, des «écoles poubelles pour immigrés» etc. La «génération Ramadan» (aujourd’hui âgée de 30 à 40 ans) participera activement à ce débat et fera indéniablement progresser la manière dont les fils et filles de l’immigration arabo-musulmane sont perçus dans la société. Elle les a aidés à gagner en citoyenneté, à s’élever contre l’islamophobie.

Trop radical, Ramadan? En Belgique, nombreux sont ses supporters qui considèrent au contraire qu’il a ralenti l’arrivée des extrémismes, par son discours de conciliation entre l’islam et la modernité. Ce ne serait que lorsqu’il s’est tourné plus tard vers Oxford et le Qatar que des salafistes ont tiré parti de la place redevenue libre. Sharia4Belgium, dont les principaux acteurs sont aujourd’hui en prison, aurait alors ravivé les clivages que Tariq Ramadan avait atténués.

«Crowdfunding»: 100.000 euros dans une cagnotte pour Ramadan

Ramadan garde ainsi le respect et l’admiration de nombreux musulmans. Ils le considèrent comme «un homme de foi» au service de l’éthique de l’islam. Pour eux, les faits de viols reprochés au prédicateur apparaissent comme autant d’élucubrations et de mensonges. Certains évoquent la théorie du complot.

Nul doute enfin que les fans belges de Tariq Ramadan contribuent à alimenter la cagnotte lancée pour financer sa défense. Dimanche soir, cette campagne internationale de crowdfunding avait déjà récolté plus de 100.000 euros.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.