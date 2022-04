A 75 ans, le Franco-Syrien Bassam Ayachi rend compte de ses actes troubles devant la justice française.

Procès à Paris

Le dernier jugement d’un vieux djihadiste

Max HELLEFF

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Singulier personnage que ce Bassam Ayachi dont le procès pour association de malfaiteurs terroriste se termine en ce moment à Paris. Connu comme le loup blanc à Molenbeek, la commune dont sont issus plusieurs kamikazes des attentats parisiens et bruxellois, ce Franco-Syrien a imposé dans les médias belges son portrait de djihadiste d'un autre temps.

75 ans, longue barbe hirsute, un bras en moins mais toute une épopée à son actif qui évoque la témérité d’un vieil homme se battant l'arme au poing sur les traces d'un fils tué sur le champ de bataille syrien. Abdelrahman Ayachi est mort en juin 2013. Il combattait Bachar El-Assad.



Pour les uns, Bassam Ayachi est un combattant de l'islam radical. Il rend aujourd’hui compte de ses activités dans la région d’Idleb entre 2014 et 2018. L'antiterrorisme français le tient pour quelqu'un qui a compté dans les cercles djihadistes portant la guerre en Syrie. Il aurait exercé des responsabilités au sein du groupe islamo-nationaliste Ahrar al-Sham et se serait rapproché tour à tour du Front al-Nosra – la branche syrienne d'Al-Qaïda – et du Français Omar «Omsen» Diaby, un recruteur de djihadistes.

Une taupe pour les Français et les Belges

Pour sa défense, il aurait surtout été une taupe des Français et des Belges. Au premier jour du procès, Bassam Ayachi a affirmé avoir été au service de la France « comme mon père m'a appris (…) J'ai appris la justice, la fraternité, l'égalité en France, celui qui touche à ma France, il touche à mon pays ». C'est en combattant l'Etat islamique (Daech) qu'il aurait perdu un bras.

Mais en Syrie, Ayachi a été aussi juge d’un tribunal islamique comme le prouvent certains reportages. Pour la justice française, il a tenu un rôle important dans Ahrar al-Cham, considéré comme un groupe terroriste et fondé par Abou Khalid Al Suri. Mort en 2014, ce vétéran d’Afghanistan proche d’Al Qaïda avait fait alliance avec le Front al-Nosra. Cette proximité vaut aujourd’hui à Bassam Ayachi d'être poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste et il encourt une peine de dix ans de prison.

Pour la DGSE et la Sûreté de l'Etat

Mais il reste que Bassam Ayachi a bien informé en divers moments les services secrets français et belges. L'instruction établit qu'il a proposé ses services à la DGSE «au moins depuis 2015» et à la Sûreté «à une date indéterminée». Il les aurait informées de l'arrivée des jeunes Européens dans le Califat de Daech. On estime à environ 500 le nombre de Belges qui ont ainsi rejoint Daech durant la décennie précédente.

Selon Bassam Ayachi, ce sont également les services secrets français qui, en 2018, l'ont renvoyé illico vers la Syrie afin de continuer à identifier de jeunes djihadistes européens. Mais il sera bloqué à Beyrouth. «Ils m'ont donné une condition depuis le début: on travaille ensemble. Si on gagne, on gagne ensemble, si on perd, tu perds tout seul », affirme l'homme qui se défoule sur les « salopards de terroristes » de Daech. Lorsqu'une photo le montrant aux côtés d’un drapeau du Front al-Nosra est évoquée, il répond que les ordres consistaient précisément à se rapprocher de ce groupe.

Dit-il vrai? Difficile à savoir sachant que le ministère des Armées refuse de déclassifier certains documents qui auraient peut-être éclairé la justice. Jusqu'ici, en dépit de plusieurs enquêtes, Bassam Ayachi a toujours échappé à la prison. En 2012, le « Centre islamique belge » (CIB) de Molenbeek dont il était alors le leader avait été dissous.

