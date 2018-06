Dans les rues d’Istanbul et dans les rangs des exilés, on veut croire que le résultat des élections sera un revers pour le président Erdogan, même s’il demeure au pouvoir.

International 6 min.

Le dangereux coup de poker d'Erdogan

Dans les rues d’Istanbul et dans les rangs des exilés, on veut croire que le résultat des élections sera un revers pour le président Erdogan, même s’il demeure au pouvoir.

Oral Calislar, l’un des journalistes turcs les plus célèbres, ne se déplace jamais seul en Turquie. A ses côtés, un homme, pistolet glissé sous le veston, le suit pour le protéger. Lorsqu’il nous rencontre dans un hall d’hôtel d’Istanbul, Oral le congédie d’un geste discret, pour faire le guet plus loin afin que lui-même puisse parler librement. «C’est comme ça ici, cela fait des années», explique le journaliste à l’allure fluette mais déterminée, «j’ai fait sept ans de prison, mais je fais aussi partie des hommes que le gouvernement turc ne veut pas voir abattre».



Sur son portable, il nous montre les photos de son dernier voyage dans l’avion du président Recep Tayyip Erdogan, où on le voit en compagnie du président turc, dans l’espace réservé de l’avion. Est-il pour autant un journaliste à la botte du président? Pas vraiment. Il incarne simplement toute la complexité de la société turque.

A l’avant-veille des élections législatives et présidentielles que le président Erdogan a lui-même convoquées, il se pourrait que le tout puissant président turc devienne le grand perdant de cet ultime coup de poker. «C’est un scénario envisageable», assure calmement Oral Calislar qui ne semble pas s’inquiéter de parler librement de la fin d’Erdogan dans le salon d’un hôtel du centre d’Istanbul, «la situation économique touche tous les portefeuilles et l’opposition s’est restructurée».

Les 150.000 personnes mises à pied, les dizaines de milliers d’autres emprisonnées suite au coup d’Etat raté du 15 juillet 2016 n’ont pas vaincu la société civile turque, ni la vigueur des partis opposés à l’autoritarisme du président.

Les uns rejettent la dérive islamiste, les autres la dérive autoritaire, les troisièmes, les aventures militaristes. Mais un constat est certain: il a perdu ces dernières années des centaines de milliers de partisans qui avaient applaudi aux résultats de la croissance économique ou à l’affirmation de l’identité turque sur la scène internationale.

Ces personnes ont souvent été touchées par le licenciement injuste d’un membre de la famille, qui a jeté un doute sur le bien fondé de l’action présidentielle. «Ma famille qui vient d’Anatolie était pro AKP, le parti du président», explique Kenan Gorgun, écrivain turc réfugié en Belgique, «mais nous avons un membre qui, ayant été à l’école de Fethullah Gülen, auquel le président attribue la tentative de coup d’Etat, a été licencié. Cette histoire a mis mal à l’aise toute la famille».

Au-delà des mesures liberticides, la raison première qui pousse les Turcs à se détourner de l’AKP est la situation économique: la dégringolade de la livre turque, l’arrêt du boom immobilier, la fragilisation constante du pouvoir d’achat. «Si, nous, les classes moyennes, nous souffrons», confie Ayse Oktem, présidente d’une association turco-arménienne, «alors il faut imaginer ce que c’est pour les plus pauvres».

L'Europe sous-estime l'importance de la société civile

A Kadikoy, sur la rive asiatique d’Istanbul, les signes d’une opposition ragaillardie sont criants: sur le parvis où débarquent les passagers ayant traversé le Bosphore, des stands représentant les principaux partis d’opposition se succèdent: aux côtés des austères militantes voilées du parti islamiste de la Félicité se tiennent les partisans du parti social-démocrate CHP représenté par Muharrem Ince, l’étoile montante de ces élections, les nationalistes du Bon Parti de Meral Aksener et un peu plus loin, le portrait de Selahattin Demirtas, le président du parti démocratique des peuples, qui poursuit la campagne depuis sa prison.

L’alliance récente de ces partis a renforcé l’espoir d’une lutte fructueuse face à un président qui a cherché appui auprès des ultra-nationalistes du MHP. «Le président a perdu ses harangues islamistes et est retourné à une sorte de nationalisme ultra-personnalisé», suggère Ayse Oktem.

Après deux années de plomb, le restaurant Hacop, une institution de l’intelligentsia d’Istanbul, voit à nouveau se succéder journalistes et écrivains qui échangent leurs points de vue avec une passion non dissimulée. Dans les librairies, il ne faut pas chercher longtemps avant de trouver les livres de référence d’opposant exilé au régime, tel l’historien Taner Akçam qui a établi historiquement l’existence du génocide arménien, à l’encontre du négationnisme officiel. «En Europe, on sous-estime l’importance de la société civile turque et l’ancrage des principes démocratiques auprès de millions d’électeurs», souligne l’opposant d’origine turque, Bahar Kimyongur. Mais la prudence reste de mise.

Ainsi pour Ayse Erdem membre du HDP. «Mon père m’a demandé de quitter la Turquie et de ne revenir qu’après les élections», témoigne-t-elle, ayant repris entre-temps des études à Paris, «tous mes compagnons kurdes ont été arrêtés». Cet été, elle a réservé une maison sur l’île de Kos à quelques encablures de la Turquie, pour y recevoir amis et famille, en attendant de pouvoir rentrer.

Pour Bahar, la pression exercée par les militants de l’AKP contre sa personne est palpable jusqu’à Bruxelles. Dernièrement il a évité de peu un forcené qui le chassait de la commune de Schaerbeek armé d’un couteau, alors qu’il vient de publier un livre consacré à Fehriye Erdal, une militante accusée de terrorisme par Ankara et obligée de se cacher durant six ans en Belgique pour échapper à la traque des services turcs.

Mais l’un et l’autre suivent la situation avec la plus grande attention car rien n’est plus impossible: la volonté de s’opposer au pouvoir d’Erdogan semble aujourd’hui se dresser avec la même force que la volonté d’Erdogan et de ses partisans de se maintenir au pouvoir. En ce sens, celui que le magazine Le Point appelait encore début juin, «le dictateur» a plus que jamais polarisé la société turque.

Si les élections du 24 juin n’assurent pas une majorité au Parlement à l’AKP de Recep Tayyip Erdogan, ce dernier devra disputer son poste présidentiel au second tour contre la personnalité de plus en plus affirmée du social démocrate Muharrem Ince. Et dans l’hypothèse où le président actuel sortirait gagnant, cette épreuve par les urnes aura rappelé que la Turquie n’a pas encore abdiqué devant le despotisme.

Par Laurence D'Hondt à Istanbul



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.