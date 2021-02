L'équipe internationale d'experts ayant enquêté dans la ville chinoise au cœur de l'épidémie a aussi admis que la transmission du virus à l'homme via un animal restait la piste la plus probable.

Le covid ne circulait pas à Wuhan avant fin 2019

Mardi, l'équipe internationale d'experts, qui ont enquêté à Wuhan sur le covid-19, a fait part de ses premières conclusions. Et n'en déplaise à Donald Trump et d'autres qui affirmaient que le virus circulait depuis longtemps dans la ville chinoise, leur position semble bien peu probable. Ainsi, les chercheurs chinois et de l'OMS assurent n'avoir pas trouvé d'indication de la présence du SARS-CoV2 dans cette cité avant son signalement officiel en décembre 2019.

Un an après, l'origine du covid-19 reste inconnue Combattre le virus, c'est se projeter vers l'avenir en créant des vaccins, mais aussi regarder en arrière pour tenter de retracer l'origine de cette nouvelle maladie, un an après son émergence en Chine. Une quête minutieuse, à l'issue incertaine.

«Il n'y a pas assez de preuves [...] pour déterminer si le virus s'est propagé à Wuhan avant décembre 2019», a indiqué Liang Wannian, le chef de la délégation de scientifiques chinois, lors d'une conférence de presse. La métropole du centre de la Chine, un temps à l'épicentre de l'épidémie, a été l'endroit du monde où les premiers cas de covid-19 ont été rapportés. La pandémie a fait depuis plus de 2,3 millions de morts dans le monde, dont 597 au Luxembourg.

En outre, la transmission de l'infection à l'homme depuis un animal reste une piste probable. Mais l'animal en question n'a «pas encore été identifié», a -t-il dit.

Cette mission sur les origines de la transmission du virus à l'homme, jugée extrêmement importante pour tenter de mieux lutter contre une possible prochaine épidémie, a eu du mal à se mettre en place. La Chine semblait très réticente à laisser venir ces spécialistes mondiaux de diverses disciplines comme l'épidémiologie mais aussi la zoologie. L'OMS avait auparavant prévenu qu'il faudrait s'armer de patience avant de trouver une éventuelle réponse.



