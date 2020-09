Le covid freine les négociations gouvernementales belges

La mise en quarantaine du préformateur Egbert Lachaert constitue un coup dur pour la formation de la prochaine coalition fédérale qui dure depuis la chute du gouvernement Michel, en décembre 2018.

International 3 min.

Max HELLEFF La mise en quarantaine du préformateur Egbert Lachaert constitue un coup dur pour la formation de la prochaine coalition fédérale qui dure depuis la chute du gouvernement Michel, en décembre 2018.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles) - La quarantaine imposée depuis mardi soir à Egbert Lachaert passerait volontiers pour la dernière histoire belge si elle n’avait des conséquences dommageables pour la marche du pays. Le préformateur royal vient en effet de se mettre à l’isolement pour quatorze jours. Il a été diagnostiqué positif au covid.

Marchandages autour du prochain Premier ministre belge L’accord de la coalition Vivaldi reste à négocier et pourtant les tractations vont déjà bon train pour savoir qui conduira le futur gouvernement fédéral.

Les collaborateurs du libéral flamand Egbert Lachaert, ainsi que les présidents de parti rencontrés ces derniers jours pour tenter de cimenter la prochaine coalition fédérale, doivent eux aussi se faire tester. Il en va de même pour le roi Philippe qui avait reçu vendredi dernier Egbert Lachaert venu faire son rapport. Ce jour-là, le souverain en avait fait un des deux préformateurs du gouvernement que la Belgique attend depuis les législatives de mai 2019. Il l’avait associé dans la foulée au socialiste flamand Conner Rousseau, une étoile montante âgée de 27 ans seulement.

La tâche de Lachaert et Rousseau consiste à rencontrer les chefs de parti et leurs sherpas afin de rechercher un consensus. A priori, rien n’empêche leurs réunions de se tenir désormais par vidéoconférence. Mais, dans la réalité des choses, les pourparlers pourraient bien être compromis. Pour le libéral francophone Georges-Louis Bouchez, «il est trop tôt pour prendre attitude. Pas de précipitation. Tout dépend des différents résultats (des tests covid). L’absence d’Egbert Lachaert est déjà un problème majeur. Un préformateur ne se remplace pas comme un joueur de foot. On ne peut pas continuer le travail uniquement avec les gens négatifs. Tous les partis doivent être traités sur un pied d’égalité»…

Prochaine étape le 11 septembre

En Belgique comme ailleurs, les négociations politiques se déroulent essentiellement en coulisses. Mais lorsqu’un tour de table est organisé «au sommet» entre les partis, la capacité de leurs ténors à résister mentalement et physiquement à leurs adversaires est une donnée-clé du grand marchandage. Les vieux briscards – les Jean-Luc Dehaene, Louis Michel, Wilfried Martens, etc – ont souvent raconté combien il est important de résister au sommeil tout en donnant de la voix pour finalement arracher au bout de dizaines d’heures un accord inespéré à des partenaires de négociation épuisés.

La quarantaine imposée à Egbert Lachaert rend momentanément impossible cette méthode. Or, un tel round de négociations aurait pu avoir lieu dès la semaine prochaine. Le 11 septembre, le roi Philippe devait vraisemblablement nommer cette fois un «formateur». Lequel aurait organisé les dernières joutes précédant l’accord gouvernemental tant attendu.

Manque de prudence ?

A priori, le socialiste flamand Conner Rousseau - l’autre préformateur - ira faire seul rapport au Palais, ce vendredi. Toutefois, bien que testé négatif au covid, il devrait lui aussi se mettre en quarantaine avant de subir un second test. «Au moins neuf jours», selon le virologue Steven De Gucht. Rousseau parle pour sa part de «deux jours», au risque d’initier rapidement une polémique sur la responsabilité des politiques face au virus.

Dans son éditorial de mercredi, ‘Le Soir’ rappelle que le covid n’épargne personne. «Surtout, ne pas se laisser terrasser, ne pas céder à cette paralysie, à cette ‘non-vie’ à laquelle les peurs pourraient nous condamner», conseille le quotidien de la rue Royale. Le virus est là, OK. On n’ignore pas le covid mais il ne nous domine pas.» Son alter ego flamand ‘De Standaard’ fait remarquer que «l'atmosphère à la table des négociations n’est pas aux câlins et aux embrassades. Néanmoins, la question se pose de savoir si Lachaert n'aurait pas dû être plus prudent.»

La Wallonie autopsie sa crise sanitaire La commission spéciale qui débute ses travaux à Namur ne pourra ignorer l’hécatombe qui a frappé les maisons de repos, notamment.

Ce qui arrive à Egbert Lachaert apporte de l’eau au moulin des autorités sanitaires qui n’ont cessé depuis le début de la crise du covid-19 d’insister sur la distanciation sociale. De là à rappeler que même les puissants ne peuvent prétendre être au-dessus des lois sanitaires, il y a un pas que certains éditorialistes ont déjà franchi.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.