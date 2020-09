La pandémie de coronavirus qui a démarré fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier a fait plus d'un million de victimes dans le monde. Le bilan de l'épidémie au Luxembourg s'établit toujours à 124 décès.

International 3 min.

Le covid-19 à l'origine de plus d'un million de morts

La pandémie de coronavirus qui a démarré fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier a fait plus d'un million de victimes dans le monde. Le bilan de l'épidémie au Luxembourg s'établit toujours à 124 décès.

(AFP) - «Un million est un nombre terrible», a déclaré le directeur des Situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Michael Ryan, estimant un doublement «très probable» du total des victimes du covid-19 d'ici peu. Les perspectives sont sombres, en effet, avec une courbe qui repart à la hausse en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant la crainte d'une seconde vague. Et ce alors que les restrictions sanitaires adoptées par les gouvernements, comme les confinements, les fermetures des bars et restaurants ou l'interdiction des rassemblements, se heurtent dans de nombreux pays au mécontentement croissant de la population.

Plus de 32,9 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 22,5 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis (près de 205.000 morts), le Brésil (près de 142.000), l'Inde (près de 100.000) et le Mexique (plus de 76.000) comptabilisent à eux seuls plus de la moitié des décès recensés dans le monde. L'Inde, où entre 80.000 et 90.000 nouvelles infections sont recensées chaque jour, a dépassé lundi la barre des 6 millions de cas.

Et on ne peut pas «sauver les gens aujourd'hui simplement en priant ou en travaillant sur des vaccins qui ne viendront que plus tard», a prévenu le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cinq vaccins (trois occidentaux et deux chinois) sont en phase 3 de tests. Un candidat-vaccin russe, Spoutnik V, a donné des résultats préliminaires encourageants. Mais ces recherches ne peuvent pour l'instant pas prendre de vitesse le virus.

Le Grand-Duché ne négocie aucun vaccin Le Luxembourg bénéficiera des doses achetées via l'Union européenne et n'a entamé aucun contact avec des laboratoires pour disposer de ses propres sérums anti-covid.

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) évalue pour 2020 à 419 milliards de dollars le manque à gagner pour le secteur. Le Grand-Duché, et sa compagnie nationale Luxair n'échappent pas à ce trou d'air. L'impact sur la plupart des grandes économies mondiales ne se fait pas attendre: une contraction sans précédent au deuxième trimestre. Aux Etats-Unis, première économie mondiale, la chute y est de 9,5%, selon l'OCDE, et plus de 20 millions d'emplois y sont détruits en avril. La Chine, deuxième économie de la planète, évite en revanche la récession en endiguant l'épidémie.

Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé du monde, la pandémie, minimisée par le président Donald Trump, se retrouve au cœur de la campagne pour la présidentielle de novembre. Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé du monde, la pandémie réveille des peurs ancestrales chez les indigènes du bassin amazonien: les maladies des Européens ont décimé 95% des populations autochtones d'Amérique.

Un dépistage national plus «structuré, ciblé, flexible» Si la première phase revêtait encore un caractère expérimental, la deuxième partie du «large scale testing» entend tirer des leçons de ces derniers mois. Désormais, la stratégie mise en place pour lutter contre le covid-19 s'appuiera sur une toute nouvelle stratégie.

En Asie, la hausse est continue depuis avril. Le continent s'approche aujourd'hui des 1.500 morts par jour. L'Italie semble montrer toutefois qu'il n'y a pas de fatalité: le nombre de contagions quotidiennes y reste depuis des semaines sous la barre des 2.000. Les Italiens «ont réagi avec force et inversé la tendance», a salué vendredi l'OMS sur Twitter.