Le couvre-feu déclaré illégal aux Pays-Bas

Un tribunal de La Haye a statué : le gouvernement néerlandais doit mettre immédiatement fin au couvre-feu en vigueur. Cette mesure de lutte contre le covid-19 ne justifierait pas un caractère d'urgence.

Le gouvernement néerlandais a-t-il abusé des pouvoirs d'urgence disponibles en instaurant le couvre-feu sanitaire aux Pays-Bas? Oui, a estimé mardi le tribunal de La Haye exigeant des autorités politiques du pays qu'elles lèvent immédiatement cette mesure. «Le couvre-feu est une violation profonde du droit à la liberté de mouvement et à la vie privée», nécessitant donc «un processus décisionnel très minutieux», ont précisé les juges.

L'affaire avait été portée devant la justice par un groupe protestant contre l'instauration de cette restriction des sorties nocturnes. Le gouvernement avait annoncé début février prolonger le couvre-feu national, en vigueur de 21h à 4h30 depuis le 23 janvier, jusqu'au 2 mars. Ce couvre-feu, le premier aux Pays-Bas depuis la Seconde Guerre mondiale, avait mené peu après son instauration aux pires émeutes qu'a connues le pays en plusieurs décennies.

En vigueur jusqu'au 14 mars

Au Grand-Duché, le gouvernement a fait le choix de maintenir le couvre-feu. Et cela jusqu'à la mi-mars. Le dispositif, sur lequel veille scrupuleusement la police, est donc toujours en vigueur de 23h à 6h du matin. Pour rappel, il en coûte une amende de 135 euros aux contrevenants.

Dans les pays voisins, les Français sont invités à ne plus quitter leur domicile dès 18h chaque soir, et cela jusqu'à 6h du matin. La Wallonie belge, elle, vient de décider de prolonger son couvre-feu (22h-6h) jusqu'au 1er mars