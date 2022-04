Un débat entre le parti libéral francophone et l'extrême droite flamande provoque un tollé.

International 3 min.

Politique

Le cordon sanitaire belge s'effiloche

Un débat entre le parti libéral francophone et l'extrême droite flamande provoque un tollé.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Georges-Louis Bouchez, le président des libéraux francophones, a provoqué l'ire de ses alliés gouvernementaux en acceptant de débattre sur un plateau de télévision avec Tom Van Grieken, le leader du Vlaams Belang. Colère et incompréhension ont ainsi répondu à ce qui relève du sacrilège si l'on sait qu'à de rares exceptions près, les partis francophones ont toujours veillé à respecter le cordon sanitaire qui isole l'extrême droite.



De l’usage de Twitter en politique belge L’utilisation intensive de ce réseau social peut expliquer en partie la capacité des libéraux francophones à dicter l’agenda politique.

«Permettez-moi de féliciter M. Bouchez pour sa présence sur le plateau. C'est un débat historique. En Wallonie, le cordon sanitaire est appliqué de manière beaucoup plus stricte. Moi, j'estime que débattre, c'est la démocratie», a lancé d'emblée Van Grieken à l'entame de ce débat organisé dans le contexte de la présidentielle française. Il a souligné au passage le fait qu'il aurait aimé que son interlocuteur francophone s'exprime en flamand, «langue majoritaire en Belgique». Réponse de Georges-Louis Bouchez: «C'est aussi la Belgique de pouvoir chacun parler dans les deux langues. Vous parlez dans votre langue, je parle dans la mienne. Cela fait partie de la Belgique. Nous sommes un pays avec trois langues officielles. Vous devez le respecter, peut-être que ça ne vous plaît pas, mais c'est la réalité du pays dans lequel on vit».

Le débat a alors pu commencer. Et les coups ont ensuite plu sur un Bouchez coupable, non pas d'avoir tenu des propos problématiques, mais de s'être assis à la même table que l'extrême droite.

Les partenaires des libéraux francophones au sein du gouvernement De Croo n'ont pas mâché leurs mots. «L'extrême droite, on ne débat pas avec, on la combat», a réagi la coprésidente d'Ecolo Rajae Maouane. Pour le président du Parti socialiste, Paul Magnette, l'attitude de Georges-Louis Bouchez revient à banaliser l'extrême droite. C'est pour cela, dit-il en substance, qu'elle est à ce point puissante en France et en Flandre. Les libéraux eux-mêmes n'apprécient guère le positionnement de leur chef de file, prié désormais de les avertir quand il s'aventurera dans de telles galères.

Pas d'extrême droite en Wallonie

«Pour combattre un parti qui risque d'être le premier en Flandre, il faut démonter ses arguments», a rétorqué pour sa part Georges-Louis Bouchez. Et de continuer: «En quoi j'ai brisé le cordon sanitaire? Le cordon sanitaire, c'est de ne pas conclure des accords avec l'extrême droite­­ et l'extrême gauche. Pour les débats, en Flandre, le Belang est sur les plateaux depuis longtemps. Donc j'ai brisé quoi?»

La Wallonie évite de peu une crise politique Le retrait d'un texte de loi prônant un «impôt plus juste» a mis sur la sellette le gouvernement du socialiste Elio Di Rupo.

Depuis les années 90, le Vlaams Blok, puis son successeur le Vlaams Belang, sont rejetés par les partis francophones, alors que certaines formations politiques flamandes ont choisi au contraire de dialoguer avec l'extrême droite, telle la N-VA nationaliste de Bart De Wever. Précision: l'extrême droite politique est pratiquement inexistante en Wallonie et à Bruxelles alors qu'elle est incontournable en Flandre.

Mais tout le monde ne jette pas la pierre à Georges-Louis Bouchez. Pour le politologue Benjamin Biard, le libéral n'aurait pas rompu le cordon sanitaire. «Le cordon s'assimile à un engagement pris par les médias francophones, pas par les partis politiques. Georges-Louis Bouchez n'enfreint aucune règle de ce dispositif.»

Il reste que les dernières élections législatives ont rapproché à leur manière la Belgique de la France. 1,4 million de Belges (17%) s'étaient alors abstenus de choisir une formation politique dans les urnes, réduisant ainsi la base électorale des partis traditionnels qui continuent aujourd'hui à gouverner en redoutant que les extrêmes – de droite mais aussi de gauche - ne s'introduisent dans la brèche.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.