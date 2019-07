Faute d'avoir réussi à débaucher des soutiens dans les autres partis, socialistes et écologistes sont condamnés à s'allier aux libéraux.

Le «coquelicot» wallon s'est fané

Par Max Hellef (Bruxelles) - Le mouvement réformateur (MR, libéral) pourrait rempiler au gouvernement wallon. C’est la conséquence de l’échec du «coquelicot», cette alliance minoritaire entre le parti socialiste et écolo qui n’a pas trouvé preneur. À défaut d'autres partenaires, les rouges et les verts qui cherchent à former une coalition depuis les élections du 26 mai sont condamnés à se tourner vers les libéraux.



Au cours des dernières semaines, le parti socialiste d’Elio Di Rupo et les écologistes de Jean-Marc Nollet ont fait cause commune. Écolo a été à l’origine d’une proposition pour le moins originale: puisque les deux partis n’ont pas la majorité au parlement régional, ils chercheront appui dans la société civile.

Pas de débauchage

La formule aurait l’avantage de mettre au cœur du jeu politique la nouvelle gouvernance chère aux verts.

Dans les faits, PS et écolo ont fait tourner leur «pré-programme commun» dans les autres partis en espérant y débaucher des élus prêts à tenter l’aventure. En vain.

Les communistes du PTB ont rejeté l’offre. Quant aux humanistes du CDH, rien ne semble pouvoir les dissuader de rester en dehors de tout gouvernement.

Le remplaçant de Charles Michel

Le Bastognard Benoît Lutgen parti à l'Europe, le CDH désormais dirigé par Maxime Prévot est pourtant redevenu fréquentable pour les socialistes. Après trois ans de règne commun, Lutgen leur avait en effet tourné le dos pour amener en juillet 2017 les libéraux de Willy Borsus à la tête du gouvernement wallon. Cette «trahison» avait laissé des traces.

Pendant deux ans, les libéraux ont donc gouverné la Wallonie. Avec une certaine réussite, ce que ne pourront nier les socialistes. Le mouvement réformateur aura par ailleurs un nouveau président d’ici l'automne prochain, Charles Michel accédant au poste de président du Conseil européen.

Les enchères montent

La perspective de ce départ devrait faciliter les choses. Aucun président de parti francophone n'a, il faut le rappeler, salué la «promotion» de l'actuel premier ministre en affaires courantes qui laisse beaucoup d’amertume derrière lui.

Pour l'heure, les libéraux font monter les enchères. L’actuel ministre wallon des Finances, du Budget et de l'Énergie Jean-Luc Crucke estime «c’est une note du cartel PS-écolo. La société civile, elle, s’est exprimée le 26 mai et elle a dit que ce cartel n’avait pas la majorité».

Aux conditions libérales

Le ministre fédéral des Affaires étrangères Didier Reynders n’est pas contre le fait de voir le MR monter dans un gouvernement wallon, mais ce sera aux conditions libérales. «On est prêt à prendre des responsabilités, mais pas à soutenir de l’extérieur une minorité qui reposerait uniquement sur des convergences entre PS et écolo», dit-il.



Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer que la Wallonie sera dirigée dans un délai plus ou moins long par l'une de ces bonnes vieilles tripartites qui n’aura que peu de choses à voir avec la participation citoyenne au pouvoir. PS et écolo devront toutefois calmer leurs troupes avant de songer à aller plus loin.

Il n'est pas sûr que militants, mutuelles et syndicats socialistes apprécient une alliance avec le mouvement réformateur, coupable selon eux d'avoir détricoté l'État social au cours de la législature écoulée. Quant aux écologistes, ils sont plus que partagés en interne. Ici aussi le MR n’a pas la cote, en raison notamment des coupes sociales pratiquées par le gouvernement Michel, mais aussi de son très tardif et très électoraliste ralliement au combat environnemental.