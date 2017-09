Par Gaston Carré



L'extrême droite en Europe est une hydre à têtes multiples, plus ou moins grimaçantes et répugnantes. Son incarnation en France fut considérée comme la plus emblématique et la plus inquiétante, mais voilà que la bête fait souche en Allemagne aussi, où elle peut sembler plus redoutable encore.

S'agit-il cependant du même animal? Quelles similitudes, quelles différences entre la «Alternative für Deutschland» et le Front national?

L'extrême droite en son incarnation allemande nous inquiète singulièrement. Par ses connotations, par l'atavisme qu'à tort ou à raison on lui prête, et l'idée que les démons qui ont chevauché la bête hier pourraient la monter demain à nouveau. Partout l'extrême droite est tenue pour une aberration, mais une extrême droite allemande est entendue comme synonyme d'abomination, en France surtout, où une régression historique de son voisin mènerait au rappel de ses propres égarements.

Cela étant, l'Histoire est précisément ce qu'il faut contourner si l'on veut comparer FN et AfD «hic et nunc», et entrevoir leurs singularités à la lumière des réalités actuelles. Deux caractéristiques au moins distinguent le FN de l'AfD.

L'extrême droite, en France aujourd'hui, est un phénomène à propulsion socio-économique plus qu'idéologique. Le FN est porté par des affects qui oscillent entre frustration et ressentiment, auprès de jeunes privés d'emplois et, surtout, d'une classe moyenne qui en ses dernières saisons voit s'éroder son pouvoir d'achat, d'où un argumentaire électoral centré sur une revalorisation des bas salaires, le rabaissement de l’âge de la retraite ou l'augmentation de maintes allocations.

Cette différence au demeurant s'accompagne d'une antinomie des positionnements politiques: c'est l'Etat qui par le FN est mis au défi face à une France qui sur le plan économique va mal, tandis que la AfD, plus libérale, mise sur la main invisible du marché pour réguler une Allemagne qui va bien (Frauke Pétry un jour avait qualifié Marine Le Pen de «gauchiste») au sein d'une Union européenne que l'AfD veut amender alors que Le Pen voudrait l'éradiquer.

Un autre rapport à l'immigration

S'il faut s'inquiéter dès lors face au phénomène AfD, c'est pour ceci: sa percée dans un contexte de prospérité, en ce qu'il montre bien qu'en Allemagne plus qu'en France c'est un malaise identitaire plus qu'un mal-être conjoncturel qui mobilise une part considérable de l'électorat. L'extrême droite en France a «intégré» (intériorisé) la présence des immigrés – nul au FN ne songe à les rejeter à la mer, ou à faire tirer la police sur leurs éléments les plus remuants.

Certes, la France ces jours-ci craint les tentations djihadistes de ses Maghrébins de troisième génération, mais même le FN n'a pas oublié que leurs pères furent, en droit sinon en fait, partie intégrante d'une République pour laquelle nombre d'entre eux se sont battus.

La problématique de l'immigration est, en ce sens, conjoncturelle aussi, étant perçue dans un contexte économique et sécuritaire problématique. En Allemagne par contre l'allergie aux immigrants est plus «radicale». L'Allemagne façon AfD a «intériorisé» (absorbé) ses Turcs et leurs kebabs, mais elle considère, fondamentalement, qu'un Afghan est inadaptable et que l'Islam en général n'a pas sa place en Bundesrepublik.