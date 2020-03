Le Brexit a coûté plus de quatre milliards au Royaume-Uni

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a coûté plus de 4,6 milliards d'euros aux contribuables britanniques, indiqué ce vendredi le National Audit Office (NAO).

(AFP) - Selon le contrôleur des comptes publics britanniques, les ministères ont dépensé 4,6 milliards d'euros entre le référendum sur le Brexit en juin 2016 et le 31 mars de cette année. Selon le NAO, les dépenses incluent 2,2 milliards d'euros de frais de personnel, 1,75 milliard pour la mise en place de nouveaux systèmes et infrastructures et 332 millions pour avoir recours à des consultants externes. Au pic en octobre dernier, quelque 22.000 personnes travaillaient sur les préparatifs du Brexit, voire d'une éventuelle absence d'accord avec l'UE («no deal»).

Le Royaume-Uni est devenu le 31 janvier le premier pays à quitter l'Union européenne, après 47 ans d'appartenance souvent marqués par de la réticence vis-à-vis du projet européen. Une période de transition est prévue jusqu'à la fin de l'année, où les règles communautaires continuent de s'appliquer, pour permettre à Londres et Bruxelles de tenter de trouver un accord sur leur relation post-Brexit.

La tâche s'annonce difficile, les deux parties ayant évoqué jeudi d'importantes «divergences» à l'issue d'une première phase de négociations, laissant ouverte la possibilité d'un «no deal». «Dans leurs préparatifs de la sortie de l'UE, les départements gouvernementaux ont planifié de multiples issues potentielles, avec un calendrier changeant et de l'incertitude», a commenté le patron du NAO, Gareth Davies.

Toutefois, selon le contrôleur des comptes, le montant des dépenses ne représente qu'une «estimation minimum», compte tenu de «limitations» dans les données transmises par les ministères. Meg Hillier, une députée de l'opposition travailliste qui dirige la Commission parlementaire des comptes publics, a reproché au gouvernement de tenir le public «dans l'ignorance»: «les données sont limitées, et le Trésor semble indifférent au manque de transparence».