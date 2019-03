Au moins 49 personnes ont été tuées pendant la prière du vendredi dans des fusillades dans la ville de Christchurch, selon les autorités. Un tireur est identifié comme un extrémiste australien.

Le bilan s'alourdit déjà en Nouvelle-Zélande

Au moins 49 personnes ont été tuées pendant la prière du vendredi dans des fusillades dans la ville de Christchurch, selon les autorités. Un tireur est identifié comme un extrémiste australien.

(AFP) - Les attaques survenues dans cette localité de l'Ile-du-Sud ont également fait 20 blessés graves, a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern. Evoquant l'une des journées «les plus sombres» de cette nation du Pacifique Sud réputée paisible, elle a dénoncé des violences «sans précédent». Des témoins ont raconté avoir vu des corps ensanglantés. Des enfants et des femmes figureraient parmi les morts. La police a lancé un appel afin de ne pas partager «des images extrêmement pénibles» après la mise en ligne d'une vidéo montrant un homme blanc se filmant en train de tirer sur des fidèles dans une mosquée.

«Il est clair qu'on ne peut que décrire cela comme une attaque terroriste», a déclaré Mme Ardern. «Pour ce que nous en savons, (l'attaque) semble avoir été bien planifiée». Le tireur à l'une des mosquées était un ressortissant australien, a révélé à Sydney le Premier ministre Scott Morrison, le décrivant comme «un terroriste extrémiste de droite». Le nombre exact de tireurs n'était pas connu mais Mme Ardern a déclaré que trois hommes étaient en garde à vue.

La police a précisé que des engins explosifs improvisés avaient été désarmés par les militaires. Un Palestinien présent dans l'un des lieux de culte a raconté qu'il avait vu un homme être abattu d'une balle dans la tête. «J'ai entendu trois coups de feu rapides et après environ dix secondes, ça a recommencé. Cela devait être une arme automatique, personne ne pourrait appuyer sur la gâchette aussi vite», a dit cet homme sous couvert de l'anonymat. «Puis, les gens ont commencé à sortir en courant. Certains étaient couverts de sang». Des vidéos et des documents circulant sur internet, mais non confirmés officiellement, semblent indiquer que l'assaillant a publié son attaque sur Facebook Live.

Un «manifeste» mis en ligne sur des comptes liés à la même page Facebook fait référence aux thèses du «grand remplacement» circulant dans les milieux d'extrême droite et qui théorise la disparition des «peuples européens». Les deux cibles connues étaient la mosquée Masjid al Noor dans le centre de la ville ainsi qu'une seconde mosquée, à Linwood, dans la banlieue. Un témoin a raconté au site internet d'information Stuff.co.nz qu'il était en train de prier à la mosquée Masjid al Noor sur l'avenue Deans quand il a entendu des tirs. En prenant la fuite, il a vu sa femme morte devant l'édifice religieux.

9 15.03.2019, Neuseeland, Christchurch: Ein Verletzter wird nach Schüssen in die Masjid Al Noor Moschee in einen Krankenwagen verladen. Bei Angriffen auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Foto: Martin Hunter/SNPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Martin Hunter/SNPA/dpa

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. 15.03.2019, Neuseeland, Christchurch: Ein Verletzter wird nach Schüssen in die Masjid Al Noor Moschee in einen Krankenwagen verladen. Bei Angriffen auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Foto: Martin Hunter/SNPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Martin Hunter/SNPA/dpa 15.03.2019, Neuseeland, Christchurch: Blutige Verbandmittel liegen auf dem Boden in der Nähe der Masjid-Al-Noor-Moschee. Nach den bewaffneten Angriffen auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch mit mehreren Toten hat es nach Angaben der Polizei vier Festnahmen gegeben. Foto: Martin Hunter/SNPA/AAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Martin Hunter/SNPA/AAP/dpa 15.03.2019, Neuseeland, Christchurch: Ein nicht identifizierter Mann streckt nach einer Schießerei in der Masjid Al Noor Moschee seine blutverschmierte Hand aus. Bei Angriffen auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Foto: Martin Hunter/SNPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Martin Hunter/SNPA/dpa A car with shattered windows is parked close to the mosque after a gunman filming himself firing at worshippers inside in Christchurch on March 15, 2019. - A gunman opened fire inside the Masjid al Noor mosque during afternoon prayers, causing multiple fatalities. (Photo by Flynn FOLEY / AFP) AFP This picture released by Radio New Zealand shows ambulances rushing towards the mosque after a firing incident in Christchurch on March 15, 2019. - A gunman opened fire inside the Masjid al Noor mosque during afternoon prayers, causing multiple fatalities. (Photo by - / RADIO NEW ZEALAND / AFP) / New Zealand OUT / XGTY----EDITORS NOTE ----RESTRICTED TO EDITORIAL USE MANDATORY CREDIT " AFP PHOTO /RADIO NEW ZEALAND / NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS- NO ARCHIVE AFP An image grab from TV New Zealand taken on March 15, 2019 shows New Zealand police cars arriving at the mosque following a shooting in Christchurch. - At least one gunman who targeted crowded mosques in the New Zealand city of Christchurch killed a number of people, police said, with Prime Minister Jacinda Ardern describing the shooting as "one of New Zealand's darkest days". (Photo by TV New Zealand / TV New Zealand / AFP) / New Zealand OUT / XGTY----EDITORS NOTE ----RESTRICTED TO EDITORIAL USE MANDATORY CREDIT " AFP PHOTO / TV New Zealand / NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS- NO ARCHIVE AFP 15.03.2019, Neuseeland, Christchurch: Ein bewaffneter ist in der Nähe der the Masjid-Al-Noor-Moschee im Einsatz. Nach den bewaffneten Angriffen auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch mit mehreren Toten hat es nach Angaben der Polizei vier Festnahmen gegeben. Foto: Martin Hunter/SNPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Martin Hunter/SNPA/dpa A police officer cordons off the area close to the Masjid al Noor mosque after a shooting incident in Christchurch on March 15, 2019. - Attacks on two Christchurch mosques left at least 40 dead on March 15, with one gunman � identified as an Australian extremist -- apparently livestreaming the assault that triggered the lockdown of the New Zealand city. (Photo by Tessa BURROWS / AFP) AFP 15.03.2019, Neuseeland, Christchurch: Trauernde Menschen sitzen nach den Schüssen in der Masjid Al Noor-Moschee auf der Straße. Bei Angriffen auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Foto: Martin Hunter/SNPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Martin Hunter/SNPA/dpa

Un autre homme a dit avoir vu des enfants se faire abattre. Un témoin a expliqué à Radio New Zealand qu'il avait entendu des coups de feu et vu quatre personnes gisant au sol, «avec du sang partout». Les forces de l'ordre avaient imposé un bouclage du centre-ville avant de lever les mesures quelques heures plus tard. La police a demandé aux fidèles d'éviter les mosquées «partout en Nouvelle-Zélande». La municipalité a ouvert une ligne rouge destinées aux parents inquiets d'enfants qui manifestaient non loin contre le dérèglement climatique.

Toutes les écoles de la ville avaient été bouclées. La police avait appelé «tous ceux qui sont présents dans le centre de Christchurch à ne pas descendre dans la rue et à signaler tout comportement suspect». Des bâtiments publics comme la bibliothèque centrale étaient aussi fermés.

La Nouvelle-Zélande est réputée pour sa faible criminalité. Dans ce pays, «l'usage d'armes à feu pour commettre des crimes reste un événement rare», écrit le département d'État américain dans ses conseils aux voyageurs. Selon le recensement de 2013, quelque 46.000 personnes s'identifiaient comme musulmanes en Nouvelle-Zélande, soit un peu plus de 1% de la population totale. En 2017, six fidèles ont été tués dans une mosquée de Québec, au Canada, à l'occasion de la pire attaque antimusulmane en Occident. L'auteur de la fusillade a été condamné à la prison à perpétuité.