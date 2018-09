Seuls 19% des Français jugent «positif» le bilan d'Emmanuel Macron au bout de quinze mois de mandat, contre 60% qui le considèrent «négatif», une proportion en très nette hausse sur huit mois, selon un sondage Kantar Sofres Onepoint réalisé pour RTL publié lundi.

International 2 min.

Le bilan d'Emmanuel Macron «négatif» pour 60% des Français

(AFP) - Lors du précédent sondage, réalisé les 11 et 12 janvier 2018, les personnes interrogées étaient bien plus partagées: 35% le jugeaient «positif» et 37% «négatif».

Dans le détail, seuls 3% des sondés jugent aujourd'hui ce bilan «très positif» et 16% «plutôt positif», quand 27% le trouvent «plutôt négatif» et 33% «très négatif». 14% estiment qu'il est «trop tôt pour juger» et 7% sont sans opinion.

40% des sondés (-15 points) estiment que l'action du gouvernement correspond aux engagements de campagne du candidat Macron, contre 49% (+18 points) qui pensent le contraire. Par parti, 85% des sympathisants de La République en marche considèrent que le chef de l'Etat suit ses engagements (-11 points), 41% chez LR et l'UDI (-23 points), 38% à gauche (-21 points) et 31% au RN (-3 points).

Pour 2018, «l'amélioration du pouvoir d'achat» arrive en tête des attentes des Français, pour 55% d'entre eux (+4 points), devant la «baisse du chômage» (40%) et «la diminution des impôts et des charges» (39%). «La maîtrise des problèmes de l'immigration» arrive en 4e position (30%).

Concernant «les réformes envisagées», 76% des sondés considèrent comme «au moins importante» la nécessité de «prendre des mesures contre le changement climatique» (41% la trouvent «prioritaire», 35% «importante»), devant «pénaliser les entreprises qui abusent des contrats courts via un bonus-malus» (total de 74%), «réduire le nombre de parlementaires» (69%), à égalité avec «mettre fin aux différences entre les retraites du public et du privé».

Les Français sont par ailleurs partagés sur le rythme des réformes que le gouvernement devrait suivre: 27% pensent qu'il doit «conserver» ce rythme, 28% le «ralentir» et 23% «aller plus vite».

Quant au style du président, 67% estiment qu'il est «déterminé à réformer la France», mais il doit être «plus à l'écoute» (39%), «reconnaître ses erreurs» (39% également) et être «plus ouvert au dialogue» (28%).

Au final, les sondés situent sa politique «plutôt à droite» pour 50% d'entre eux (+11 points), «plutôt au centre» pour 20% (-7 points) et «plutôt à gauche» (stable) pour 7% d'entre eux.

Sondage réalisé en ligne du 11 au 13 septembre auprès d'un échantillon de 1.013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.