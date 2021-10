La capitale belge continue à autoriser l’abattage sans étourdissement en dépit des prescrits européens et contrairement aux pratiques d'autres régions voisines.

Le bien-être animal défie Bruxelles

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - A plusieurs reprises, l’abattage des animaux sans étourdissement est revenu sur la table du politique belge ces dernières années. Pour schématiser, un animal ne peut être abattu s’il n’est pas étourdi en Flandre et en Wallonie. En revanche, Bruxelles et sa région font exception.

Pourquoi? Parce que le bien-être animal est une matière régionale. Sous la pression des défenseurs des animaux, la Flandre et la Wallonie ont fini par passer un cap. Bruxelles, où vivent de nombreux juifs et une communauté arabo-musulmane très importante, a toujours freiné des quatre fers. Toutefois, le parti Défi (social-libéral) qui compose avec d'autres la majorité régionale voudrait en finir avec cette situation.

L’occasion fait le larron. Car la Cour constitutionnelle, la juridiction qui veille au respect des droits fondamentaux et à la bonne répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les entités fédérées, vient de confirmer la légalité au regard du droit européen des décrets wallon et flamand imposant un étourdissement préalable lors de l'abattage.

Le ministre bruxellois au bien-être animal, Bernard Clerfayt (Défi), pose donc la question : «Les démocraties wallonne, flamande et bruxelloise jugent-elles différemment l'équilibre entre le respect du bien-être des animaux et celui des libertés religieuses?». Il voit dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle la promotion du bien-être animal et estime que «la possibilité d'un étourdissement réversible lors des abattages rituels ne saurait s'interpréter comme prescrivant de quelle manière un rite religieux doit être accompli».

Le parti Défi est par ailleurs en faveur de l’inscription de la laïcité dans la Constitution. Sans grand succès. La Belgique opte pour une neutralité qui reconnaît et finance certains cultes, mais pratique dans la vie publique une laïcité exclusive. L’autorisation du port du voile dans les administrations fait débat depuis trente ans, sans que la question n’ait jamais été tranchée.

Au printemps dernier, une décision de justice autorisant une employée de la Stib (la société de transports publics bruxellois) à porter le voile a provoqué une crise au sein du gouvernement régional, où socialistes et écologistes penchent pour des assouplissements des règles actuellement en vigueur.

Dans certaines communes bruxelloises, le PS, Ecolo, le CDH humaniste et les communistes du PTB tentent également de faire bouger les lignes. Pour leurs opposants, ils ajoutent au communautarisme, nuisent à l’intégration et sont guidés par la chasse aux voix – le «vote communautaire».

Le ministre Clerfayt sort le poil à gratter : «La Cour de justice européenne a indiqué qu'il revenait à chaque État membre de concilier le bien-être animal et la liberté de culte. Reste à savoir maintenant si les parlementaires de la région bruxelloise partagent d'autres valeurs que celles de l'Europe, de la Wallonie et de la Flandre. La démocratie bruxelloise est-elle différente?»

@alainmaron Il n’y a vraiment plus aucune excuse possible pour ne pas imposer cette interdiction à Bruxelles aussi. Pour que l’entièreté de notre pays soit une fois pour tout exempte de cette cruauté envers ces animaux au moment de leur abattage.

Pour l’heure, socialistes et écologistes qui mènent la danse en région bruxelloise dégagent en touche. Ils argumentent que le dossier de l’abattage sans étourdissement n’est pas repris dans l'accord de majorité qui les lie notamment au parti Défi, que ce qui est visé est le bien-être animal et non les rites religieux, etc. En réalité, la question est extrêmement sensible et pourrait conduire à une nouvelle crise.

Autres préoccupations : celles du secteur de la viande bruxellois qui voit d’un mauvais œil l’obligation de l’étourdissement préalable. L’énorme majorité des animaux abattus aux abattoirs d’Anderlecht le sont sans être étourdis. Des emplois seraient en jeu…

Au Luxembourg Au Grand-Duché, l’abattoir d’Ettelbruck se fournit à 95% auprès des éleveurs luxembourgeois, et répond aux normes de qualité de différents labels comme «Made in Luxembourg», Marque nationale, Éislécker Gourmet, Produit du terroir, Bio Lëtzebuerg, Bio Maufel et les certifications IFS et QS. Visitant l'installation début octobre, le ministre de l'Agriculture Romain Schneider (LSAP) a certifié que l'abattoir se trouvait «à la pointe de la technologie et respecte au mieux le bien-être animal». Cela étant notamment dû au fait que des vétérinaires de l'administration des services vétérinaires étaient constamment présents sur site.

