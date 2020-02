S'il ne possède toujours pas de nom, le fils de Nora, né le 9 novembre dernier, s'est offert pour la première fois ce jeudi aux yeux du public ravi du zoo de Schönbrunn à Vienne.

Le bébé ours polaire fait ses premiers pas

(JFC) - Agé d'un peu plus de trois mois, l'adorable bébé ours polaire né au zoo de Schönbrunn à Vienne le 9 novembre, a effectué ce jeudi ses premiers pas en public avant même d'avoir reçu un nom. Sa maman, Nora avait donné naissance à des jumeaux, dont l'un n'avait pas survécu. Le taux de mortalité des ours polaires en captivité reste en effet très élevé.

Le bébé est le fruit de la rencontre entre Nora et le mâle Ranzo, mais seule la maman s'occupe de son petit. C'est pourquoi Ranzo vit aujourd'hui dans un enclos séparé. La dernière naissance d'un ours polaire au zoo de Vienne remontait à 2011.